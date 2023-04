Páté zlato Ocelářů! Bonkova parta, Varaďovy slzy i šokující jízda

Třinečtí Oceláři slaví páté extraligové zlato v historii klubu, čtvrté v řadě. Poprvé se radovali v roce 2011, elitní formace kapitána Radka Bonka s bombardérem Martinem Růžičkou a bijcem Václavem Varaďou byla nezastavitelná. A zatímco Bonk s Varaďou už se vydali na trenérskou dráhu, Martin Růžička byl znovu jednou z klíčových postav šampionů. Byl nejproduktivnějším hráčem základní části (52/ 23+29) i play off (22/ 9+8). Jaké byly všechny zlaté jízdy Ocelářů?

Nezapomenutelný moment: Jan Peterek ve čtvrtém finále netrefil prázdnou bránu, Vítkovičtí vyrovnali a vyhráli po nájezdech. „Nejtěžší moment kariéry, takovou nervozitu jsem v životě nezažil. Fakt ne!“ popisoval Peterek. „Spousta lidí si dodnes myslí, že jsem to udělal úmyslně, abychom slavili doma, ale vůbec.“ Památná byla i Varaďova bitka s Vašíčkem v semifinále, které už Oceláři prohrávali 1:3 na zápasy. I tím ukázala parta kapitána Radka Bonka sílu.

2018/19: Kovařčíkova euforie

Základní část: 2. místo, 99 bodů, skóre 153:117

Čtvrtfinále: Vítkovice 4:0 (3:2, 3:0, 2:1, 5:2)

Semifinále: Plzeň 4:3 (1:4, 2:3, 3:2, 4:3, 3:2, 1:3, 5:1)

Finále: Liberec 4:2 (2:1, 1:3, 4:1, 1:2p, 3:2p, 4:2)

Největší hvězdy: Martin Růžička, Petr Vrána, Šimon Hrubec, Erik Hrňa

Trenéři: Václav Varaďa a Marek Zadina

Nezapomenutelný moment: Útočník Ondřej Kovařčík se během play off střelecky trápil, za 17 zápasů vstřelil jediný gól. Ten ovšem stál za to. V 87. minutě pátého finále v Liberci dal za nerozhodného stavu série 2:2 na zápasy vítěznou branku a ukončil historicky zatím nejdelší zápas Ocelářů. Extrémně ostrou bitvu Třinec sehrál v semifinále s Plzní, se kterou ztrácel už 0:2 na zápasy. A to sérii rozjížděl doma.