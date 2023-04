Varaďa vs. Moták. Který Třinec byl lepší? Rozdíly u Kacetla i Růžičky

Oceláři píšou historii, tvoří dynastii. Jsou jednu výhru od čtvrtého titulu v řadě. Současným trenérem Třince je Zdeněk Moták, ovšem tento příběh se ovšem začal psát už pod Václavem Varaďou. Pod kterým trenérem ale byli Oceláři dominantnější? I na to jsme se podívali v podrobném rozboru, v němž jsme porovnali styly hry mezi trenéry Motákem a Varaďou.

Na následujících řádcích budeme porovnávat výkony Varaďova Třince z vyřazovací části 2022 se současnými výkony týmu Zdeňka Motáka v play off. Předkolo v rozboru zahrnuto není.

Ofenziva

Při hře v plném počtu hráčů bavil Varaďův tým víc. Oceláři si na jaře 2022 vypracovali hned 2,58 vstřelených očekávaných gólů při přepočtu na 60 minut hry. V kolonce vstřelených gólů se zastavili na hodnotě 1,99.

V aktuálním play off si Třinec vypracuje 1,96 očekávaných vstřelených gólů. Výrazný sešup oproti minulému ročníku. Motákův tým umí být efektivnější, když střílí 1,86 gólů, ovšem stále je to méně než Oceláři z minulého roku.

Pokud se zaměříme pouze na střely ze slotu, nic se nezmění. 2,03 očekávaných vstřelených gólů ze slotu oproti 1,52 – ve prospěch Varadi. V uplynulé sezoně stříleli Oceláři z tohoto prostoru 1,66 branek. Motákův celek se momentálně pohybuje na hodnotě 1,38.

Jedním z důvodů, proč byl Varaďův tým do ofenzivy úspěšnější, je práce s pukem. V uplynulém ročníku play off zaznamenal Třinec 26,82 úspěšně kontrolovaných výstupů z obranného pásma vedoucích k úspěšnému vstupu do ofenzivního pásma. V aktuálním ročníku? 21,75.

Co se týče vstupů do ofenzivní třetiny kluziště, po které následoval střelecký pokus týmu, opět si lépe vedli Oceláři z loňska. 15,81 ku 12,43.

A byli také kreativnější. Přihrávky na střelu: 36,92 ku 26,31. Křižné přihrávky na střelu: 9,77 ku 8,56. Podobné rozdíly naleznete i v přihrávkách na střelu do