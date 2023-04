Jen pitomec se nepoučí ze svých chyb, říká Nestrašil. Co vzkázal Zárubovi?

Věří si. Protože pořád vedou. Ale každý z třineckých hráčů to má trochu jinak. Někdo zůstává zcela nad věcí, na jiného začíná útočit neklid. Hradečtí hokejisté zvládli pátý finálový extraligový duel 3:0 a vynutili si páteční pokračování série na ledě Ocelářů. S nějakými ataky stupňujících se nervů však za Andrejem Nestrašilem nechoďte. To je mazák, něco už má za sebou, nerozklepe se. Navíc ví, co se v takových chvílích pouští na veřejnost. Klííííííd… „Kdyby nám někdo před sérií řekl, že po pěti zápasech povedeme 3:2 ,budeme rádi,“ hlásil klíčový útočník Ocelářů.

Co teď? Hodit vše za hlavu, anebo absolvovat důkladný rozbor zápasu, aby to příště nedopadlo stejně?

„Má to dvě roviny. Člověk, který se nepoučí z vlastních chyb, je pitomec. Viděl bych to tak, že se podíváme na video, řekneme si, kde se staly chyby. Ale abychom se utápěli v tom, že jsme tady měli tohle a támhle tohle, to nemá cenu…“

Potvrdíte mi, že jste po třetí výhře lehce ztratili koncentraci, protože vedení 3:0 v extraligovém play off znamená triumf?

„Neřekl bych. Nevím, mně spíš přijde, že se tu Hradec dost podceňuje. Jde o výborný tým, což my víme. Ve finále nejsou náhodou. Sice jsme vedli v sérii 3:0, ale nemuselo to tak být. Vyhráli jsme tu v prodloužení a od začátku čelili velmi dobře připravenému týmu. Kdyby nám někdo před sérií řekl, že po pěti zápasech povedeme 3:2 a že na šestý pojedeme domů, budeme za to rádi. Okolí to vnímá asi tak, že po vyřazení Sparty a Pardubic bude tenhle soupeř jednoduchá záležitost, ale jak říkám, my moc dobře víme, jak silný Hradec je. Ne náhodou vyhráli na konci základní části tolik zápasů a dostali se do finále přes druhé Vítkovice. Nehledě na to, že vyřadili výborný Liberec.“

Porazil vás Mountfield vaší známou zbraní? Dal první gól a pak si to v obraně ošéfoval jednoduchou hrou.

„Není nic příjemného, pokud při prvním střídání inkasujete. Trošku je to dostalo na koně. Ale není to nic, co by zápas rozhodlo. Stále zbývalo 59 minut a 30 vteřin do konce. Za stavu 2:0 už se neměli kam hnát, hru kontrolovali. Stejně jako my, když vedeme. Ono to pak opticky vypadá, že vás pak soupeř tlačí, takže dnes tomu bylo naopak.“

Hradeckým hráčům pěkně kmitají nohy, čímž vám dost zatápějí. Je to hodně znát?

„Určitě na tom mají víc postavenou hru než my. Jsou rychlonozí a… Nevím úplně, co na to odpovědět. Jo…“ (usmívá se)

Je pro třineckou partu velký nezvyk prohrát dvě utkání po sobě?

„Upřímně, play off je tak dlouhé, že už ani nevím, jak probíhaly předchozí série, jak šla utkání po sobě. Něco jiného je základní část, prohrát pár utkání tam, něco jiného je hrát finále proti výbornému týmu. Do dalšího zápasu půjdeme připravení a budeme chtít vyhrát.“

A tlak očekávání už pocítíte?

„Nevím, podle mě je při všech utkáních tlak stejný. Po zápase nad takovými věcmi nepřemýšlím. Máme v týmu nějaký věk, nějaké zkušenosti, a kdybychom si připouštěli všelijaké tlaky, tak nemáme ve finále extraligy co dělat.“

Komentátor Robert Záruba v přenosu nadhodil, že nejspíš nebudete zdravotně fit, neboť vaše minutáž postupně klesá. Máte s něčím trabl?

(usmívá se) „Roberta můžu uklidnit, nic mi není. Jsem zdravý a nic bych za tím nehledal. Jde o to, že nám teď nikdo nechybí, play off je dlouhé, takže víc točíme čtyři lajny než v předchozích sériích.“

