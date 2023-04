Hradec vyšlápl za zázrakem. Hráli jsme hokej, co máme rádi, řekl kouč

Možná by bylo dobré brát slova hradeckého trenéra Tomáše Martince vážně. Ne, že by v Třinci vyhrožoval, to vůbec. Jen tak nějak nenápadně v neděli pronesl, jak každým takhle velkým zápasem jeho družina získává zkušenosti. Posouvá se. V překladu, nikdo nemá v kalhotách, že slovutný soupeř drží čtyři možnosti, aby jednou vyhrál. Hradec se zlepšuje!

Po výhře u Ocelářů přidal i druhou čárku. Mountfield žije, žádná hladká třinecká jízda za pohárem se nekoná. Jestli favorit chce čtvrtou trofej v řadě, ještě si dost mákne. „Nádhera, ale pořád je to jen další kousek. Teď zase potřebujeme jet k nim a poprat se o sedmý zápas,“ má samozřejmě úplně jiné plány hradecký Radek Pilař, jeden ze střelců páté bitvy.

Najednou už to ale nevypadá jako takový nesmysl, že bychom mohli vidět sedmý duel. Z jasného finále se rodí postupně drama, navíc naposledy Hradec vytasil svoje jasně nejlepší číslo. „Zápas se nesl v úplně jiném duchu než ty předešlé. Třinec měl velké šance, ale podržel nás Machy. Hrál se hokej, který nám vyhovuje a který máme rádi. Tým hrál navíc ohromně obětavě,“ chválil svoji družinu Tomáš Martinec.

Pravda, všimli jste si třeba na Aleši Jerglovi, jak blokoval střely. Normálně podobné kousky v popisu práce nemá. Ale ve finále se neuhýbá. Další výhled? „Nic nekončí, s pokorou se připravujeme dál,“ brouknul hradecký kouč.

Mountfield HK - Třinec: Rychlá branka v podání Miškáře, který využil zaváhání obránce, 1:0

Jako kdyby Hradec velkou energii, že vyhrál v neděli v Třinci, hned přenesl na led i teď. Začal tlakem. A znovu řádil poklad z prvoligové chatrče Patrik Miškář. Při prvním střídání obral Tomáše Marcinka, roztáhl si Ondřeje Kacetla a šoupnul mu puk mezi nohy. „Viděl jsem, že Káca vystrkuje hokejku. Jak něco takového gólman udělá, je mezi nohama prostor,“ popsal vítěznou trefu hradecký odchovanec. Celou sezonu strávil v Jihlavě, ale vstřelil už čtvrtý gól v play off, třetí vítězný.

Oceláři zažili dost zvláštní věc, když rychle prohrávali. Ale zase jste díky tomu viděli nejatraktivnější finále. Chvílemi dost bláznivé, kdy se valí akce zleva doprava. „Nás první gól trochu rozdivočil, dobře víme, jaké má Třinec hráče, a my s ním takhle hrát nechtěli,“ zahlásil ještě Miškář. Domácí brankář Matěj Machovský držel. Kolikrát neviděl, ale vždy stál dobře nebo puku do cesty něco strčil. Nohu, ruku, rameno, cokoliv.

Sledovat Třinec, jak se tlačí dopředu, je ráj. Krtek vyleze z nory a na tribuně křičíte, u televize se bavíte, v hospodě rychle dopíjíte pivo a řvete na vrchního: ještě jedno!

Otevřít stavidla museli Oceláři naplno, protože od 47. minuty vedl Hradec 2:0. Sprint Olivera Okuliara, pak centr do vápna a nastavená noha Radka Pilaře doklepla. „Šlo to trochu výš, ale ani vám neřeknu, jestli jsem puk trefil hokejkou, nebo nohou. Možná obojím,“ blaženě se usmíval Pilař. Taky zažívá pohádku. V Hradci vyrostl, prošel si v klubu mládeží. „Dát gól ve finále extraligy, ještě doma ve vyprodané hale? Jako odchovanec si toho strašně cením,“ vyprávěl pak. „Bylo by fajn sérii dotlačit ještě do sedmého zápasu. A pak děj se vůle boží,“ doplnil.

Třinec dostával líznout svého lektvaru. Jen si bušte, jak chcete, stejně to bude k ničemu. Machovský neslevil ani procento ze svého standardu, navíc Mountfield hrál výborně ve vlastním pásmu. Přidejte k tomu divoký pohyb Marka Zachara, Okuliara a spol. Najednou se Ocelářům úplně rozpadl plán. V závěru nastřelil Jakub Jeřábek tyč. Víc nic, jen se ještě do prázdné trefil Zachar.

„A teď jedem do Třince to urvat,“ vyhlásil Miškář. Je otázkou, jestli bude fungovat magie pátého zápasu. Když si projedete tři poslední play off, nastalo v sérii utkání číslo pět třináctkrát a v jedenácti případech se stalo, že kdo ho vyhrál, nakonec slavil.

Mountfield HK - Třinec: Oceláři v přesilovkovém tlaku trefili vnější levou tyč, což potvrdilo i video

