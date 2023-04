Růžička (37) píše historii: Asi věkem mládnu. Jsme vzor pro další týmy

Společně s Erikem Hrňou pamatuje všech pět třineckých titulů (2011, 2019, 2021, 2022, 2023). K tomu má ligové zlato se Spartou (2006) a titul mistra světa (2010). Nejvýraznější ligové rekordy? 83 (40+43) kanadských bodů v základní části 2012/13, nebo 33 bodů (17+16) z prvního zlatého play off 2011 s Oceláři.

Sedmatřicetiletý matador dál posunuje osobní i týmové možnosti. V play off už nasázel 60 branek, v historii samostatné soutěže je nejlepší. Na federálního lídra Viktora Ujčíka mu chybí pouze dva góly.

„Asi věkem mládnu,“ usmíval se Martin Růžička do televizních kamer. „Statistiky jsou statistiky, ale titul nic nepřebije. Jsem hlavně rád, že z předkola taky někdo vyhrál. Že jsme ukázali, že se to dá vyhrát i z předkola. Neskutečné!“

Připouští, že emoce a zážitky jsou čím dál intenzivnější. „Člověk jak je starší, tak to trošku víc vnímá,“ usmíval se. „Letos to bylo opravdu těžké, měli jsme předkolo, pak dva, vlastně tři i s Hradcem, neskutečně těžké soupeře a přešli jsme přes ně. Jsem vyždímaný jak víno. Je to neuvěřitelné! Ani v těch nejhlubších snech bych si tohle nepředstavoval, fantazie. Pocity jsou neskutečné a jsem rád, že to zase dopadlo.“

Šampioni slaví! Kapitán Vrána zvedl pohár nad hlavu Video se připravuje ...

Klíčová zbraň Ocelářů? Týmovost, soudržnost, zkušenosti. „Přesně tak,“ přikývnul Růžička. „Děláme věci, jaké si řekneme, nikdo z toho neuhýbá. Jakmile někdo uhne, pak jsou z toho zápasy jako pátý v Hradci. Víme, že když budeme hrát, co máme a umíme, když budeme hrát srdcem, tak máme šanci proti komukoliv.“

Důležitá je podle Růžičky pochopitelně i víra. Ve čtvrtfinále proti Spartě (4:2), i v semifinále proti Pardubicím (4:3), rozhodně nebyli Oceláři bráni za favorita. „Samozřejmě jsme věřili, ale člověk nesmí věřit bez práce. Pracovali jsme od začátku do konce. Ať už proti Litvínovu, tak proti Spartě, Pardubicím a nakonec i Hradci Králové. Kdybychom věřili a nic pro to neudělali, tak by nás Hradec porazil, protože je to skvělý tým. Museli jsme se pro výhru obětovat stejně, jako poslední roky.“

Mistrovská cesta letos byla historicky nejdelší. Třinec hrál v play off 22 zápasů, z předkola se zatím ještě nikomu titul vyhrát nepovedlo. I toho si Růžička cení. „To je opravdu nádhera,“ přikývnul. „Ukázali jsme, že i z předkola to jde. Jsme vzorem pro další týmy, protože i po této fázi soutěže jsme dokázali nemožné. Je to samozřejmě těžší, ale o to víc je to pro nás velká euforie a fantazie. Jsme šťastní, že se to povedlo.“

A že by se zkušeným matadorům oslavy omrzely? Nad tím se Růžička jen pousmál. „Nikdy! Čím je člověk starší, tím je to lepší. Všichni jsme to dokázali a já jsem za moc šťastný. Jsem rád, že to tak dopadlo. A můžeme jít slavit.“