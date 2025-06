Lauko svolává hvězdy na Buchtelovu (†20) počest. Věří v Pastrňáka, mrzí ho Kaprizov

Pod akcí je nejvýrazněji podepsán Buchtelův velký kamarád Jakub Lauko. To on rozpohyboval vlastní myšlenku k uctění památky někdejšího mládežnického reprezentanta. „Věřím, že to bude fajn a podpoříme dobrou věc,“ doufá účastník nedávného šampionátu.

Akce je naplánovaná na sobotu 9. srpna a útočník Bostonu pracuje na tom, aby na sever Čech dorazil i David Pastrňák. „Uvidíme, Pasta má samozřejmě našlapaný program, plno akcí přes léto, ale přislíbil mi, že když to bude možné, přijede,“ říká Lauko a odkrývá, jak dal událost dohromady. „Přání uspořádat zápas pro Ondru jsem měl v hlavě delší čas, minulý rok v létě jsem to navrhnul Ondrově rodičům. Letos v létě uplyne pět let, co nás Ondra opustil, takže nastal asi vhodný čas. Navíc už mám v NHL něco odehráno, s klukama se víc znám, takže jdeme společně do toho.“

S vírou, že přijde hodně lidí, souvisí i fakt, že výtěžek z akce poputuje na Nadační fond Pirátské srdce a Kapku 97, pomáhající onkologickým pacientům a jejich rodinám.

O vstupenky je veliký zájem

Vstupenky s jednotnou cenou 250 korun jsou již v prodeji a je o ně velký zájem, takže pětitisícová kapacita by mohla být maximálně naplněna. Laukovi pomáhají s organizací klíčoví lidé z organizace chomutovských Pirátů, kteří stojí za rychlým návratem klubu do profesionálního hokeje.

V Utkání Ondřeje Buchtely proti sobě nastoupí Buchta tým složený z jeho bývalých klubových spoluhráčů a Tým hvězd, kde se ocitnou Buchtelovi parťáci z reprezentace, doplnění o speciální hosty z NHL a další známé tváře. „Buchta tým je víceméně obsazený, u Týmu hvězd mám přísliby od spousty kluků a postupně bych je měl mít potvrzené. Každý nový přírůstek budeme dopisovat na instagram s Ondrovým jménem,“ informuje Lauko.

V této chvíli na soupisce hvězd najdete Martina Nečase, Lukáše Dostála, Karla Vejmelku, Filipa Chytila, Jiřího Kulicha, Davida Kämpfa, Lukáše Sedláka, Jana Ruttu, Ondřeje a Davida Kašovy, Adama Klapku, Davida Jiříčka, Davida Špačka, Jiřího Pateru a další.

Otevřená je účast Pavla Zachy. „Zachič tu má jednu akci, ale není si zatím jistý, jestli nebude muset rychle zpátky do Ameriky. Pokud tu zůstane delší čas, mám od něj přislíbeno, že dorazí,“ řekl k autorovi vítězného gólu ve čtvrtfinále loňského zlatého šampionátu.

Možná dorazí i rakouská hvězda z NHL

Existuje šance, že se představí i Filip Hronek, Ondřej Palát či Jakub Vrána. V jednání je i rakouská hvězda Marco Rossi z Minnesoty. „Nebýt politická situace taková, jaká je, přijel by mi i Kirill Kaprizov. Ale bohužel,“ mrzí Jakuba Lauka. Coby milovník MMA zve do Chomutova špičkové české bojovníky, počítá se i s autogramiádou.

Talentovaný obránce Ondřej Buchtela prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, z rodného Ústí nad Labem se v roce 2013 přesunul do Chomutova, kde v dresu Pirátů naskočil i do extraligy. V ní nasbíral od sezony 2016/17 za tři roky 27 startů.

Lékaři oznámili talentovanému hokejistovi, že má na srdečním svalu sarkom v půlce května 2020, po deseti týdnech marného boje zemřel.

„Není den, kdy bych si na Ondru nevzpomněl. Teď je to díky organizaci zápasu ještě intenzivnější. Od té chvíle, co Ondra odešel, si vážím každého dne a toho, kde jsem a kde mohu být. Z příběhu kluka, který měl hrát minimálně extraligu a měl za sebou suprovou sezonu, byl během pár týdnů najednou konec. Jsem rád, že si na Ondru zavzpomínáme společně a budou u toho lidi, kteří ho měli rádi,“ uzavírá Jakub Lauko.