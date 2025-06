Finále NBA: Indiana má první bod, byť nevedla ani sekundu. Spasila ji hlavní hvězda

Kdekdo si mohl myslet, že Okhaloma s hvězdným Shaiem Gilgeousem-Alexandrem si na Indianě pošmákne. Ono to tak vlastně drtivou většinu zápasu vypadalo. Od úvodu City Thunder tvrdili muziku. A to doslova, protože houževnatá obrana dělala Indianě problémy.

Domácí se dostali v průběhu utkání do maximálního vedení o patnáct bodů, stalo se tak navíc v průběhu čtvrté čtvrtiny, přesto to na výhru nestačilo, což přivodilo šok v ochozech Paycom Center už ve chvílích, kdy se Pacers dostávali svému sokovi ve skóre blíž a blíž.

Jeden by si až řekl, kde udělali chlapci z Oklahomy chybu. Bránili svědomitě, téměř celý zápas vedli a MVP NBA Gilgeous-Alexander se skutečně choval jako MVP NBA. Nastřádal 38 bodů. Druhým nejlepším střelcem zápasu byl s 19 body Pascal Siakam, takže ta propast byla evidentní, ale ani výjimečný výkon SGA nakonec nestačil.

Hosté totiž v posledních desítkách sekund nastříleli důležité body z nesnadných trojek, Oklahoma se dostala pod tlak skrze složité trojky střelců, kterým to v prvním finále tolik nesedělo. Situace byla jasná, Oklahoma vedla o bod a poslední útok domácích měl SGA. Šel po individuální akci a nedal, naopak na druhé straně stačilo zhruba devět sekund k tomu, aby Haliburton potvrdil svůj vydřený double double za 14 bodů a 10 doskoků. Jeho střela za dva se zatřepetela v síťce. Tahoun Pacers překlopil zápas poprvé na stranu svého týmu tři desetiny sekundy před koncem.

„Celý rok jsme vymýšleli, jak vyhrávat i v takových momentech. Jsme opravdu odolná skupina, na kterou jsem hrdý. Neustále jsme věřili, že to ještě můžeme otočit. Držíme pospolu do posledního okamžiku. Není konec, dokud není konec,“ poznamenal Haliburton, jehož kousky viděl i otec John. Známý bouřlivák v závěru utkání vstal a uznale synkovi tleskal. Jako by ani on sám nevěřil, že Indiana může tohle epické klání ještě otočit.

„Zaslouží si uznání nejen za tento večer, ale za celou sezonu. Indiana odehrála v této sezoně tolik zápasů, kde bylo pravděpodobné, že nevyhraje. Mají velkého ducha a pořád hrají, ať se děje cokoliv,“ složil poklonu soupeři zklamaný kouč Oklahomy Mark Daigneault.

Narážel na to, že Pacers už v tomto play off několikrát ukázali, že dokážou otáčet zdánlivě ztracené zápasy. 29. dubna prohrávali s Milwaukee 111:118 34, 6 sekundy před klaksonem konce prodloužení, přesto vyhráli o bod. 6. května se jim něco podobného povedlo proti Clevelandu a 21. května byli na lopatkách proti New York Knicks, dorvali duel do prodloužení a tam uštkli.

Všechna čest, ale vyhrát první finálovou bitvu NBA za předpokladu, že v utkání povedete všehovšudy jen 0,3 sekundy zápasu, to je z pohádkového ranku.

„Musíme se prostě zlepšit. Série není založena na vítězství prvního utkání. Potřebujete zvládnout čtyři zápasy. Máme to před sebou, teď jsou ve výhodě, takhle to prostě je. Zápas se hraje 48 minut a neznám nikoho, kdo by vám tu lekci udělil víc než Pacers velmi tvrdým způsobem,“ hovořil ztěžka SGA po těsné porážce a vyzdvihl bojovnost soupeře.

Pacers čeká ještě obrovsky náročná šichta. Oklahomě spadl řetěz v posledních minutách, navíc se tentokrát nedokázal produktivitou nikdo přiblížit SGA. Další bitva je na programu v noci z neděle na pondělí a Oklahoma nutně potřebuje zabrat.

Finále play off NBA - 1. zápas:

Oklahoma City - Indiana 110:111 (29:20, 57:45, 85:76)

Nejvíce bodů: Gilgeous-Alexander 38, Williams 17, Dort 15 - Siakam 19, Toppin 17, Turner 15.