Majitel Třince o hráčích: Hrňa chtěl kasírovat i mě. Tyká mi jen...

Tak trochu jiný šéf a majitel. Ján Moder (65) pro klub třineckých Ocelářů pracuje od roku 1996, devatenáct let je jeho prezidentem, ale při výjezdech ho lze vidět i v kotli. „Mám takový zvyk," říká s úsměvem. „Aspoň na chvíli do kotle zajít a poděkovat fanouškům, jak skvěle tým podporují. Naposledy v Hradci to bylo tak narvané, že jsem zůstal jen na krajíčku, ale i tak to považuji za slušnost a poděkování." Kteří z hráčů si s Jánem Moderem tykají? Vedle koho sedává v šatně, když přijde tým po zápasech pozdravit? A za co ho chtěl pokladník Erik Hrňa zkasírovat? Jak svým pohledem vnímá mistrovský tým? Projděte si, jak mluvil o všech hráčích i trenérech.

BRANKÁŘI: Ondřej Kacetl (32 let, v play off 18 zápasů/ úspěšnost 95,12 %, průměr 1,48) Pohled Jána Modera: „Velmi skromný chlapec. Když po vítězných zápasech chodíme do kabiny, sedím vždy právě vedle něho. Ondro je vyloženě play off typ. Když se hraje o všechno, umí se maximálně koncentrovat a výpadky prakticky nemá." Třinec - Mountfield HK: Kacetl vyčapal Blaina! Fantastický zákrok vyrážečkou proti bekhendovému blafáku

Marek Mazanec (31 let, 5/ úspěšnost 91,67 %, průměr 2,31) Pohled Jána Modera: „Sluníčko. Vždy se usmívá, pokaždé má dobrou náladu. A když ji náhodou nemá, tak to na sobě nedá znát, prostě to na něm nepoznáte. Skvělý gólman a ideální parťák do kabiny i brankářského tandemu.“ Třinečtí brankáři Marek Mazanec (vpravo) a Ondřej Kacetl • Foto Michal Beránek / Sport

OBRÁNCI: Jakub Jeřábek (31 let, 21 zápasů/ 3+8) Pohled Jána Modera: „Zkušený borec, který už ví, co to obnáší vyhrát titul. Na začátku se s novým kolektivem sžíval, ale zvládl to velmi dobře. Jeho forma postupně gradovala, výborně rozdával puky v přesilovkách. O jeho kvalitách nakonec svědčí i to, že byl nominovaný do repre." Třinec - Litvínov: Jeřábkova bomba rozhodla o druhém vítězství Ocelářů v sérii, 5:4

Martin Marinčin (31 let, 22/ 2+5) Pohled Jána Modera: „Bojovník. Spolehlivý chlap v defenzivě. Umí i skvěle rozehrát, ale co třeba předvádí v oslabení!? Správně to zmínil Andy Nestrašil – koukněte na Mariho nohy, má je celé modré od toho, jak blokuje střely. Neskutečné." Třinec - Mountfield HK: Voženílek vybojoval puk a našel Marinčina, ten zavěsil na 1:0

Milan Doudera (30 let, 22/ 0+1) Pohled Jána Modera: „Spolehlivý bojovník. Velká škoda, že odchází. Chtěli být s manželkou blíž domovu, bude mi chybět. Doudy to uměl kolem brány s přehledem vyčistit, byl dýdžejem kabiny. Pan Czudek (viceprezident) ho kolikrát hecoval, co to zase pouští. Ta naše vítězná Pošta sice není hudební klenot, ale funguje, takže O.K." Pardubice - Třinec: Kousalova bomba skončila na tyči, dorážku vykopl Doudera

Marian Adámek (25 let, 22/ 2+3) Pohled Jána Modera: „Velký bojovník, příjemný chlapec, chytrý kluk. Málo se ví, že na začátku sezony měl doma velké problémy se zdravotním stavem manželky, to mu na pohodě nepřidalo. Naštěstí se to vše vyvrbilo velmi dobře a Majo se vrátil. Je to náš odchovanec, dělá nám radost od přípravky." Třinec - Mountfield HK: Voženílek nabil Adámkovi a ten prostřelil všechno před sebou, 1:1

Karlis Čukste (25 let, 9/ 2+1) Pohled Jána Modera: „Přišel docela s bříškem, od kluků k němu taky hned přišla pozitivní kritika. Že s tím rozhodně musí něco udělat, nabrat parametry ligového hráče. Zapracoval na sobě, usměvavý kluk. Na začátku to nebylo úplně ono, ale na konci dával rozhodující góly. Platný člen." Radegast HITparáda: Čukste narazil do stromu... Tedy do Janka

Adam Smith (26 let, 22/ 1+2) Pohled Jána Modera: „Když jsme dřív vyhráli titul, vždycky jsme měli nějakého hráče ze zámoří. Letos nic, už jsem byl trochu nervózní. Ale když jsme získali Adama, byl jsem hned klidnější. Pořád se usmívá, příjemný kluk. Jsem rád, že ho máme. Přišel do našlapané organizace, sžil se a pořád zlepšoval." Třinec - Pardubice: Hudáček objel celé pásmo a připravil palebnou pozici pro Smitha, 1:4

Lukáš Kaňák (26 let, 15/ 2+2) Pohled Jána Modera: „Byl jsem překvapený, když se měnil s Plzní za Honzu Jaroměřského. Ale ukázal, že umí rozehrát, pomohl. Jeho handicapem je subtilnější postava. I proto tam trenéři proti Hradci dali Karlise. Ten se jen tak rozmáznout u mantinelu, nebo odstavit u brány, nedá." Pardubice - Třinec: Will vykopl puk, ale přesně na Kaňáka, 0:1

ÚTOČNÍCI: Petr Vrána (38 let, 20/ 1+1) Pohled Jána Modera: „Havran měl těžkou pozici, dlouho laboroval se zraněním. Ale je to pravý kapitán! Bojoval pořád stejně, nevadilo mu, že je ve třetím, čtvrtém útoku. Skvělý kluk. Jeho příchod ze Sparty v průběhu sezony 2018/19 byla obrovská výhra. Pro nás i pro něj. Pro Spartu už tolik ne..." Šampioni slaví! Kapitán Třince Vrána zvedl pohár nad hlavu

Martin Růžička (37 let, 22/ 9+8) Pohled Jána Modera: „Narodil se pro Třinec. Vždy a ve všem chce vyhrávat. To říkal už jeho táta. Že když s ním jako klukem hrával tenis, tak museli být na hřišti do hluboké noci, dokud Martin aspoň nějaký výsledek neudělal. Neúnavný bojovník. I po výhrách nemá problém kohokoliv zkritizovat za chyby, aby se příště nestaly. Tuším, že to je jediný hráč v kabině, co mi tyká. Sice přechází do vykání, ale já mu tykání nabídnul hned při jeho příchodu do Třince v roce 2009. Na golfu. Porazil mě." Pardubice - Třinec: Hosté rychle využívají přesilovku! Sedlák ztratil hůl, Růžička trestal, 1:3

Andrej Nestrašil (32 let, 22/ 6+10) Pohled Jána Modera: „Chytrý chlapec. Má dobré postřehy, je pracovitý. Miláčkem publika se teď v play off stal Vožuch (Daniel Voženílek), ale kolik práce si odvedl Andy? Bez reptání plnil absolutně všechny úkoly, co na něj byly kladené. Jsem moc rád, že ho máme. Pozitivní kluk, má životní nadhled." Třinec - Mountfield HK: Nestrašil pečetil při power-play titul! 3:1

Tomáš Marcinko (35 let, 20/ 5+8) Pohled Jána Modera: „Velká persona. Před bránou byl vždycky ochotný se nechat otloukat. Nemá dobité jen nohy jako Mari, ale celé tělo! Bude nám chybět. Hned po finále jsem trenérům říkal, ať to naučí někoho jiného. Jenže tohle musí mít člověk v sobě, aby mu nevadilo, že se nechá tak obíjet. Co třeba Vožuch?" SESTŘIH: Třinec - Sparta Praha 5:1. Dvougólový Marcinko poslal Oceláře do semifinále, čeká je Dynamo

Libor Hudáček (32 let, 19/ 6+5) Pohled Jána Modera: „Libor říkal, že v play off museli odhodili ega. Pravda. Právě on má ego velké. Na ledě ukazuje, že oprávněně. Na začátku trochu nezapadal do koncepce, ale dal si říct a styl upravil. Je to živel, ale přínosný. Nakonec dal zlatý gól. A když pak v kabině metal odzemok přes pohár, bylo to úsměvné." Třinec - Mountfield HK: Hudáček propasíroval puk za Machovského, zlatý gól! 2:1

Marko Daňo (28 let, 20/ 3+6) Pohled Jána Modera: „Velký bojovník před bránou i u mantinelů, žádný puk pro něho není ztracený. Je rozhodně urputnější, než táta Jožo, který za Oceláře taky hrával. Jožko měl typicky hlavu nahoře, specifický styl bruslení. Marko chodí víc do soubojů. Pravda, debaty a reakce na rozhodčí mají podobné." Třinec - Mountfield HK: Daňo zlomil kletbu kličkou v úniku! V play off překonal prvního brankáře

Vladimír Dravecký (37 let, 22/ 3+4) Pohled Jána Modera: „Je neskutečný v tom, jak dokáže hrát oslabení. V play off se vždycky hecne, dá i důležité góly. Jeho syn letos vyhrál titul s dorostem. To by bylo něco, kdyby si někdy zahráli spolu. Pevně věřím, že i mladý Vladko na sobě bude pracovat, abychom na něj mohli být pyšní, jako na tátu." Mountfield HK - Třinec: Dravecký dovezl puk do opuštěné branky. Je rozhodnuto, 2:4

Daniel Voženílek (27 let, 22/ 6+10) Pohled Jána Modera: „Skvělý nákup! Ta jeho bojovnost a nasazení. Věřili jsme mu, už za Budějky měl před rokem proti Spartě výborné play off. Když přišel, neměl takové jméno a historii jako Kuba Jeřábek nebo Libor Hudáček, ale my věděli, co může týmu přinést. To se splnilo. Dan naše očekávání i předčil." Mountfield HK - Třinec: Voženílek s dorážkou rozsekl prodloužení, 1:2

Daniel Kurovský (25 let, 22/ 4+2) Pohled Jána Modera: „Další vynikající bojovník a skromný kluk. Kdyby se mu ještě víc dařilo střelecky, bylo by to skvělé. Má na to, bohužel ho dřív srážela zranění. Asi někdy i rozmýšlel, jestli mu to pořád za to stojí, ale naštěstí vytrval. Platný dělník. Bez nich by to nešlo. Umí soupeři znepříjemnit život." Zimák: Třinečtí lídři budoucnosti? Kurovský (je) dobrej. Repre na MS? Bez hvězd NHL, ale…

Miloš Roman (23 let, 22/ 0+3) Pohled Jána Modera: „Další dříč a bojovník. Snahu má enormní. Taky by mu ale pomohlo, kdyby se rozstřílel. Šikovný a kreativní je, jen ty góly. Pořád je mladý, přijde to. Na druhou stranu, už to musí pomalu přebírat. Jak se vypracovali bratři Kovařčíkové, tak tohle čekáme i od Miloše.“ Třinečtí Oceláři slaví čtvrtý mistrovský titul v řadě v klubové vířivce • Foto Lukáš Filipec / HC Oceláři Třinec

Erik Hrňa (34 let, 22/ 2+1) Pohled Jána Modera: „Matador. Má všech pět titulů jako Růža. Veselý kluk, rád se směje nahlas, rozdává dobrou náladu. A pokuty. Jako pokladník to zkoušel i na mě. Že prý mám dát příspěvek do kasy, jak jsem byl během první třetiny při Winter Games v Bratislavě na střídačce. Tak jsem mu vzkázal, že za výhru dostali mimořádnou svačinku. Musí se ovšem nechat, že se o přísun do k

Vladimír Svačina (36 let, 9/ 0+1) Pohled Jána Modera: „Žolík. Zase měl narozeniny, když jsme vyhráli titul. Stalo se to, myslím, už takhle potřetí. Na Sváču se dá vždycky spolehnout. Když ho trenéři vytáhnou z Frýdku-Místku, pokaždé si odvede svoje, je na něho spoleh.“ Hrdina Ocelářů Vladimír Svačina drží nad hlavou Masarykův pohár (v roce 2022) • Foto Pavel Mazáč / Sport

Aron Chmielewski (31 let, 22/ 1+5) Pohled Jána Modera: „Arona jsem měl vždycky rád. Příjemný kluk, můj „pan Wolodyjowski“, jak mu říkám, bude chybět. Tahle sezona mu nevyšla, ale v play off byl u důležitých momentů, snahu měl. Bojovník. Po jeho angažmá jsem se snažil přesvědčovat trenéry, aby ho stavěli, ale teprve Venca (Varaďa) mu dal prostor.“ Pardubice -Třinec: Chmielewski si sjel před branku a překonal Willa nad vyrážečku, 0:3 Video se připravuje ...