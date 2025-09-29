Koubek, Střihavka, kdo dál? Trenérské ligové domino, hra o Hyského a případ Chorý
Odvolání Miroslava Koubka Adolfem Šádkem a konec Davida Střihavky v Pardubicích. Ještě před říjnovou repre pauzou začaly padat hlavy na trenérských postech. „V centru dění je teď karvinský Martin Hyský,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde možné důsledky trenérského domina v lize rozebírají redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Petr Fantyš.
V novém díle také zazní:
- V jakém rozpoložení jsou pražská „S“ před nedělním derby?
- Jaký názor má Liga naruby na další „show“ Tomáše Chorého?
- A pojmenují v Olomouci náměstí nebo alespoň ulici po Danielu Vašulínovi?
