Koubek, Střihavka, kdo dál? Trenérské ligové domino, hra o Hyského a případ Chorý

Odvolání Miroslava Koubka Adolfem Šádkem a konec Davida Střihavky v Pardubicích. Ještě před říjnovou repre pauzou začaly padat hlavy na trenérských postech. „V centru dění je teď karvinský Martin Hyský,“ zazní v novém díle podcastu Liga naruby, kde možné důsledky trenérského domina v lize rozebírají redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Petr Fantyš.

V novém díle také zazní:

  • V jakém rozpoložení jsou pražská „S“ před nedělním derby?
  • Jaký názor má Liga naruby na další „show“ Tomáše Chorého?
  • A pojmenují v Olomouci náměstí nebo alespoň ulici po Danielu Vašulínovi?

Kompletní díl sledujte na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

