Spor z Turína zapomenut. Budvar se stal oficiálním partnerem Českého olympijského výboru
Stáli proti sobě ve vyhroceném soudním sporu, který do budoucna definoval pravidla pro užívání olympijské symboliky. Dnes pivovar Budvar oznámil, že se stal novým oficiálním partnerem Českého olympijského výboru. „Voda pod mostem…“ komentoval jeho ředitel Petr Dvořák dávný souboj v soudní síni.
To všechno odnesl čas. Nové tisíciletí se ještě rozkoukávalo, když přišel pivovar Budvar s reklamami, jejichž hrdinové byli sympatičtí pařmeni mluvící anglicky – Bob a Dave. V roce 2006 dva milovníci všeho českého vyrazili na akci „hokejiáda“ do Itálie v reprezentačních dresech. Ve spotech se objevil i svazek hokejových holí, který připomínal olympijskou pochodeň.
V tu dobu se blížily zimní olympijské hry v Turíně, Český olympijský výbor se ohradil s odkazem na zneužití olympijské symboliky. Případ skončil u soudu a Budvar byl odsouzen k veřejné omluvě a pokutě 2,25 milionu korun.
Po letech je všechno jinak. Český olympijský výbor hledal pivního partnera poté, co s ním předloni ukončil spolupráci Plzeňský prazdroj s odkazem na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru připustit omezený počet ruských a běloruských sportovců na Hry do Paříže.
„Voda pod mostem, nijak jsme nedebatovali. Už je to pradávná historie,“ řekl Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.
ČOV s Plzeňským prazdrojem spolupracoval 23 let a pivní partner se mu hodí už jenom pro jeho České domy, které jsou na olympiádách často vyhledávány mezinárodními hosty i díky českému pivu. Vloni na Hrách v Paříži se v Cabaretu Sauvage uprostřed parku La Villete čepovala piva dvaatřiceti českých minipivovarů. S Budvarem se ČOV domluvil na partnerství minimálně do roku 2028. Navzdory sporům z minulosti.
„Nevraceli jsme se k tomu, pan ředitel v tu dubu byl v Plzeňském prazdroji,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval. „To přináší doba. Je fajn, když si strany věci vyříkají, vyřeší a do budoucna můžou spolupracovat. Shodou okolností to tehdy byla italská olympiáda, po letech je taky italská. Život je krásný.“