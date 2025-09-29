Předplatné

Komise: Chorý měl proti Dukle dostat ne jednu, ale dvě žluté karty. Sudí Černý chyboval

Chorý při návratu: proti Dukle dva góly, ale i zákroky za hranou • Zdroj: iSport.cz
Svozilovi šlápl na ruku…
…po pár minutách mu sáhl do slabin.
Radost Tomáše Chorého
Samuel Isife v souboji s Christosem Zafeirisem
Tomáš Chorý se vrátil do ligové sestavy Slavie
Tomáš Chorý se vrátil do ligové sestavy Slavie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalista Slavie Tomáš Chorý měl v ligovém utkání s Duklou dostat ne jednu, ale dvě žluté karty. Uvedla to komise rozhodčích v komuniké po dnešním zasedání. Reprezentační útočník stanovil dvěma góly konečný výsledek 2:0. V dalších posuzovaných případech komise chyby sudích ve víkendových zápasech nenašla.

Chorý se objevil v ligovém utkání poprvé od doby, co si odpykal disciplinární trest na šest zápasů za nesportovní úder pěstí do rozkroku brankáře Milana Heči na Slovácku. Oba hráči tehdy leželi na trávníku a něco velmi podobného Chorý zopakoval hned v 6. minutě pátečního derby. Jaroslava Svozila z Dukly chytil za zadek.

Sudí Dalibor Černý nechal zákrok bez povšimnutí. „Rozhodčí chybně neudělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 25 za nesportovní chování vůči soupeři. Rozhodčí situaci nemohl ze svého postavení vidět. Nejednalo se o přestupek na udělení červené karty, VAR (Pavel Orel) správně neintervenoval,“ uvedla komise.

Třicetiletý rodák z Olomouce ve 24. minutě po rohu otevřel skóre. Následovala další kontroverze se Svozilem. Chorý na zemi ležícímu soupeři šlápl na ruku. „Rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči domácího družstva č. 25 za neúmyslné šlápnutí na ruku soupeře,“ posoudila komise.

Chorý tak měl být správně po druhé žluté kartě vyloučen. Mohl ale hrát dál, před přestávkou si z penalty připsal druhý gól v utkání a bude moci nastoupit v příštím kole v derby na Spartě.

Sestřih: Plzeň - Zlín 0:1. Durosinmi zahodil penaltu, hosté vezou senzační výhru a jsou čtvrtí • isport.tv

Posuzovaly se také dva momenty z utkání, v němž Plzeň překvapivě podlehla Zlínu 0:1. Prvním byla penalta pro Viktorii, kterou Stanislav Volek nařídil za zákrok Jakuba Koláře na Rafiua Durosinmiho. Podle komise správně, protože zlínský obránce svojí levou nohou podrazil plzeňského útočníka.

Penaltu zahrával sám Durosinmi a mohl z ní tři minuty po inkasované brance vyrovnat, ale trefil jen tyč. V 64. minutě pak Volek podle komise správně druhý pokutový kop pro Viktorii už nenařídil, protože Michal Fukala padajícího Denise Višinského nefauloval.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. V tomto případě šlo jen o tři sporné případy. Další momenty komise veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

