Slavia čeká v Miláně na Staňka. Trpišovský: Musíme bořit hranice, zvládnou to jen vyvolení
Viróza, která se prohnala týmem Slavie v minulém týdnu, odeznívá. Poslední na paškále byl brankář Jindřich Staněk, který je v Miláně posledním otazníkem v sestavě Jindřicha Trpišovského. Na něj už v kulisách jednoho z nejikoničtějších stadionů doléhá velikost zápasu. „Toto je vrcholný zážitek, strop, který se splní jen někomu,“ řekl kouč na tiskové konferenci na San Siru.
Co ve vás evokují vzpomínky na San Siro?
„Je to fotbalové koloseum. Vyrůstal jsem jako malý na zápasech AC Milán či Interu, viděl jsem spoustu přenosů. Pak se tu hrálo mistrovství světa, na člověka ta fotbalová nostalgie dýchne. Evokuje to ve mně i cestu Slavie, kterou urazila, vzhledem k tomu, že je tu potřetí. Na oba zápasy mám spoustu pozitivních vzpomínek, ale je náročné tu uspět.“
Kouknul jste na šest let staré utkání?
„Přiznám se, že ne. Je tu spoustu nových hráčů, ale možná se večer kouknu z nostalgie na kousíček. Ale chceme navázat na to, co jsme tu dvakrát předvedli. Dostat ze sebe to nejlepší. Předchůdci kluků, co jsou tu, vzešli z podobných podmínek a nějakým způsobem se tu prezentovali.“
Inter se změnil, jak říkáte. Co od něj očekáváte?
„Je to ale vlastně hodně podobné. Hráči se mění, ale ve hře je spoustu stejných rysů. Ale když se bavíme o hráčích, je to absolutní světová špička. Ne evropská, ale světová. Oni k tomu přidávají v dané struktuře svou individuální hodnotu. Těžko se upozorňuje na jednu věc. Ale síla útočníku jako Lautaro, Thuram či Esposito je v mnoha rysech podobná jako dříve. Do svého způsobu dosazují hráče. Je to komplexní tým, dostal se do finále Ligy mistrů. Mají brutální sílu ve standardkách i v rychlém protiútoku. Ale dá se toho jmenovat víc…“
Čím jste se poučili ze zápasu s Bodö/Glimt?
„Abychom byli organizovanější. S Bodö byla organizace hry naší silnou stránkou, ale pak jsme udělali v závěru věci, které normálně neděláme. Bavíme se o tom hodně, musíme se na tom podílet všichni, nejen lídři. Tady na té úrovni se trestají chyby dvojnásobně.“
Téma posledních dnů je marodka. Jak jste na tom?
„Mění se to. Ale doufám, že hráči, kteří byli minulý týden nemocní, jsou v plné síle. Personální věci se nemění, ale budeme čekat na Jindru Staňka. Tam je to vždy v rámci dnů a hodin, zda bude moct do zápasu jít.“
Nerozklepou se některým hráčům z takového stadionu kolena?
„Řeknu to jinak. Mám strašnou radost, že kluky, kteří do Slavii přijdou, že se na tuto úroveň dostanou. Mluvím o Chaloupkovi, o Vlčkovi. Toto je vrcholný zážitek, strop, který se splní jen někomu. Že mají přednost se poměřit s takovými hráči jako Lautaro s Thuramem, je do kariéry obrovský bonus. Musí se dostat do správného tranzu, aby vnímali jen to, co je na hřišti.“
Slavia z devíti zápasů ještě v Itálii nevyhrála. Vnímáte to tak, že musíte bořit hranice?
„Slyším to poprvé, ale bořit hranice určitě musíte. Peníze na hřišti nikdy nehrají, jen výkonnost. Je hezké, že se o to tady můžeme pokusit, poměřit se. Je to velká zkouška a zvládnou jen vyvolení.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Club Brugge
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|16
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|17
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|18
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|19
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|20
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|21
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|22
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Kajrat
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36
Atalanta
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Osmifinále
- Play-off