Lev je zase predátor, dostal jinou roli. Musel jsem si sednout s vedením, říká
Až nájezdy rozhodly první ostré derby mezi Plzní a Karlovými Vary. Zápas byl dalším důkazem, jakou proměnou Indiáni prošli. Od začátku tlačili, jenže inkasovali jako první. Ve třetí třetině je darovaný gól připravil o vedení. Další ťafka. Dřív by se z takového vývoje sesypali. Už to neplatí. „Tohle se nám stávalo v minulé sezoně, kdy jsme byli poslední. Jakmile jsme dostali gól, přišel útlum. Teď se nám daří, kluci si věří,“ líčil asistent trenéra Václav Pletka.
Mužem zápasu se stal dosud dřímající střelec Matyáš Filip. Chladnokrevně vyrovnal, v rozstřelu odvrátil karlovarský mečbol a pak penaltové drama rozhodl. „Hrozně šikovný hráč, má ručičky, ví, co umí. Jsem rád, že se nebojí to použít, což ukázal v plné kráse,“ liboval si Jakub Lev, další šelma v plzeňském týmu, byť jiného ražení. Na soupeře platil důrazem, za střídání se dvakrát třikrát srazil, když bylo potřeba, podržel puk.
V předchozím ročníku se v 53 zápasech ani jednou netrefil, přitom míval ve zvyku dávat za sezonu kolem 15 gólů. Tentokrát skóroval už ve druhém kole proti Olomouci. Trefil se poprvé od poloviny února loňského roku. Při rozstřelu proti Karlovým Varům se Lev z plzeňských hráčů rozjížděl proti Dominiku Frodlovi jako první. Góly však už nejsou tím, co se od něj čeká především. „Jestli jsem byl překvapený? Sem tam děláme nájezdy na tréninku. Nechci říkat, že je proměňuju, ale hrálo se mi dobře, a když se trenér zeptal, jestli pojedu, řekl jsem, že jo. Chtěl jsem dát gól, ale klasika. Tyčka…“ usmál se.
Během loňské podzimní mizérie převzal Lev kapitánské céčko. Jenže mu to nelepilo a s osmi minusovými body byl nakonec nejhorší z týmu. V létě v Plzni nevěděli, co s ním. Smlouvu měl přitom ještě na rok. „Musel jsem si srovnat nějaké věci, sedli jsme si s trenérem, s vedením, něco probrali. Sám jsem nevěděl, jestli zůstanu, nebo ne. Nakonec jsme se domluvili na roli, která je trošku jiná. Nevím, jak to vypadá shora, sám sebe nevidím. Ale doufám, že je to o dost lepší než v minulém ročníku. Já osobně se cítím dobře,“ vrátil se Lev.
Z útočníků zvládá největší porci času při oslabeních, občas se dostal i na přesilovku. Na ledě ho bývá plno, tribuny zase skandují jeho jméno. Ze Lva je opět predátor. Má sebevědomí, odráží proměnu celé smečky. I když se zápas nevyvíjí dobře, tým nic nezlomí, pořád si jde za svým. V derby proti Energii nerozhodilo domácí ani smolné vyrovnání na 2:2, kdy jindy precizně rozehrávající gólman Nick Malík poslal kotouč na Tomáše Redlicha. Lev to sledoval z trestné lavice, kde seděl po bitce s Janem Šírem. „Byl jsem tam celou první polovinu třetí třetiny a vrátil se až po přerušení někdy v čase 51:30. Říkal jsem klukům, ať mají hlavy nahoře,“ komentoval.
Už loni si po tragickém vstupu vedla Plzeň od listopadu obstojně. V té aktuální chytila začátek, pohybuje se kolem středu tabulky. Jen Olomouc porazila o víc než dvě branky, na druhou stranu pouze dvakrát vyšla naprázdno a neinkasovala maximálně čtyři góly.
„Zvládli jsme závěry těsných utkání s Kladnem, Pardubicemi. Od Varů dostaneme takový gól, ale Nick chytá fantasticky. A že jednou udělá, nechci ani říct chybu, to se prostě stane. Je znát, že máme sebevědomí, a nepoznamenalo nás to. Hráli jsme pořád stejně,“ shrnul Jakub Lev.
„Když dostaneme první gól, nepanikaříme a hrajeme dál svou hru, daří se nám zápasy otáčet. Padají nám tam i šťastné góly, kdy se puky odrážejí k nám. Je to tím, že před bránu chodíme a že tam jsme,“ připomněl Václav Pletka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž