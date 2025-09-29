Kouč Novák po senzaci na MS: Upletli jsme si na sebe bič. Zvedne to český volejbal?
Zásadní zpráva po mistrovství světa na Filipínách? „Umíme hrát volejbal!“ těší Jiřího Nováka, jenž oddanou českou smečku vytáhl až k víkendovým bitvám o medaile, zatímco jiné vážené soubory byly tou dobou dávno doma. Otázka zní: jak s velkým úspěchem tuzemský volejbal naloží a jak jej zhodnotí. „Musíme vnímat, že jsme osmnáctí ve světovém žebříčku a nyní se dostali mezi první čtyřku. Nejsem si jistý, zda to říká úplnou pravdu o naší dlouhodobé výkonnosti,“ zůstává při zemi Novák. V rozhovoru pro iSport hodnotí celou akci, která nechala chladným málokterého fanouška českého sportu. A dívá se i dopředu. Co vidí?
Bezmála tři týdny trávili společně v dějišti MS, v úterý se vrátí domů. Spokojení a pořádně utahaní. Ačkoli náruživý vzdor absolutním volejbalovým kolosům by si zasloužil oslavu přímo na místě, Češi se na turnaji vyždímali do maxima, čemuž odpovídala i zásoba energie na párty, kterou by jim odsud každý přál. „Turnaj byl náročný, všichni jsme dost unavení. Nějaké pivo v lobby by si to zasloužilo, ale na výlet mimo hotel to určitě nebude,“ reagoval Jiří Novák ještě z Filipín.
Co jste řekl hráčům po boji o bronz a na závěr turnaje?
„Zhodnotil jsem to velice pozitivně, klukům jsem samozřejmě poděkoval. Nejen za tenhle turnaj, ale za celé léto. Měli jsme před sebou tři cíle a všechny jsme splnili na výbornou. Na mistrovství světa jsme některé mety i překonali. Nebylo to nic snadného, měli jsme řadu zraněných. Takže jsem klukům popřál i hodně zdraví do sezony, to je ze všeho nejdůležitější.“
Překvapili vás hráči předvedenými výkony, anebo jste věděl, co v nich je a šlo jen o to, zda se podaří společnými silami vymáčknout z nich maximum?„Správná otázka. Věděl jsem, že to v klucích je, akorát se nám předtím nedařilo ve správný moment to ze sebe dostat. Na první zápas se Srby jsme se připravovali maximálně poctivě, zápas přišel a najednou to do sebe zaklaplo a z kluků to vyšlo ven. Pochopili, jak spolu hrát a jak musí zahrát jako tým. Jiná cesta není. Následně to praktikovali celý turnaj a dařilo se to v podstatě až do konce.“