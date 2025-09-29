Předplatné

Kouč Novák po senzaci na MS: Upletli jsme si na sebe bič. Zvedne to český volejbal?

Kouč české volejbalové reprezentace Jiří Novák
Kouč české volejbalové reprezentace Jiří Novák
Kouč české volejbalové reprezentace Jiří Novák
Trenér českých volejbalistů Jiří Novák
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Čeští volejbalisté zanechali na MS obrovskou stopu, nakonec skončili čtvrtí
Zásadní zpráva po mistrovství světa na Filipínách? „Umíme hrát volejbal!“ těší Jiřího Nováka, jenž oddanou českou smečku vytáhl až k víkendovým bitvám o medaile, zatímco jiné vážené soubory byly tou dobou dávno doma. Otázka zní: jak s velkým úspěchem tuzemský volejbal naloží a jak jej zhodnotí. „Musíme vnímat, že jsme osmnáctí ve světovém žebříčku a nyní se dostali mezi první čtyřku. Nejsem si jistý, zda to říká úplnou pravdu o naší dlouhodobé výkonnosti,“ zůstává při zemi Novák. V rozhovoru pro iSport hodnotí celou akci, která nechala chladným málokterého fanouška českého sportu. A dívá se i dopředu. Co vidí?

Bezmála tři týdny trávili společně v dějišti MS, v úterý se vrátí domů. Spokojení a pořádně utahaní. Ačkoli náruživý vzdor absolutním volejbalovým kolosům by si zasloužil oslavu přímo na místě, Češi se na turnaji vyždímali do maxima, čemuž odpovídala i zásoba energie na párty, kterou by jim odsud každý přál. „Turnaj byl náročný, všichni jsme dost unavení. Nějaké pivo v lobby by si to zasloužilo, ale na výlet mimo hotel to určitě nebude,“ reagoval Jiří Novák ještě z Filipín.

Co jste řekl hráčům po boji o bronz a na závěr turnaje?
„Zhodnotil jsem to velice pozitivně, klukům jsem samozřejmě poděkoval. Nejen za tenhle turnaj, ale za celé léto. Měli jsme před sebou tři cíle a všechny jsme splnili na výbornou. Na mistrovství světa jsme některé mety i překonali. Nebylo to nic snadného, měli jsme řadu zraněných. Takže jsem klukům popřál i hodně zdraví do sezony, to je ze všeho nejdůležitější.“

Překvapili vás hráči předvedenými výkony, anebo jste věděl, co v nich je a šlo jen o to, zda se podaří společnými silami vymáčknout z nich maximum?„Správná otázka. Věděl jsem, že to v klucích je, akorát se nám předtím nedařilo ve správný moment to ze sebe dostat. Na první zápas se Srby jsme se připravovali maximálně poctivě, zápas přišel a najednou to do sebe zaklaplo a z kluků to vyšlo ven. Pochopili, jak spolu hrát a jak musí zahrát jako tým. Jiná cesta není. Následně to praktikovali celý turnaj a dařilo se to v podstatě až do konce.“

