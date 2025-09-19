MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, kdy startují Češi?
Mistrovství světa v silniční cyklistice startuje už 21. září a zavítá do africké Rwandy. Rozhodnutí UCI o pořádání šampionátu v tomto místě čelí kritice vzhledem k válce v sousedním Kongu. Mistrovství tak odřekla řada hvězd, ta nejzářivější, obhájce titulu Tadej Pogačar, však ve Rwandě nebude chybět. Program, výsledky, trasu a další informace se dozvíte v následujících řádcích.
Program MS v silniční cyklistice 2025 Rwanda
Datum a čas
Závod
Výsledky
21.9., 10:10
Časovka - Ženy Elite
(31,2 km)
21.9., 13:45
Časovka - Muži Elite
(40,6 km)
22.9., 10:35
Časovka - Ženy do 23 let
(22,6 km)
22.9., 13:35
Časovka - Muži do 23 let
(31,2 km)
23.9., 10:45
Časovka - Juniorky
(18,3 km)
23.9., 14:00
Časovka - Junioři
(22,6 km)
24.9., 12:30
Časovka - Štafeta týmů - mix
(41,8 km)
25.9., 13:05
Silniční závody - Ženy do 23 let
(119,3 km)
26.9., 08:00
Silniční závod - Junioři
(119,3 km)
26.9., 12:00
Silniční závod - Muži do 23 let
(164,6 km)
27.9., 08:20
Silniční závod -Juniorky
(74 km)
27.9., 12:05
Silniční závod - Ženy Elite
(164,6 km)
28.9., 09:45
Silniční závod - Muži Elite
(267,5 km)
Kde sledovat MS v cyklistice 2025 v TV?
Přímé přenosy z mistrovství světa v cyklistice můžete sledovat na ČT sport, případně na ČT sport Plus a ČT 2. Další variantou jsou placené stanice Eurosport 1 a 2, které rovněž zajistí přenosy z tohoto šampionátu.
Trasa silničního závodu mužů na MS ve Rwandě
Poprvé v historii se mistrovství světa v cyklistice přesune do slunné Afriky, konkrétně do Rwandy, což svým umístěním vzbuzuje určité kontroverze kvůli válce v sousedním Kongu.
Závod žen bude měřit 164,6 km a dámy čeká převýšení 3350 metrů. Společně s nadmořskou výškou okolo 1400 metrů nad mořem to bude pro závodnice opravdová výzva. Celkem pojedou 11 okruhů v okolí hlavního města Kigali.
Muži pojedou po podobné trati jako ženy, ale absolvují celkem 15 okruhů a jednou i rozšířenou trať. Celkově je čeká 267,5 km a převýšení 5475 metrů. Trať tak prověří jak ženy, tak muže na hranici jejich možností.
Kompletní trasa a profil mužského závodu
Silniční závod - Muži Elite • Foto: ucikigali2025.rw
Profil silničního závodu - Muži Elite • Foto: ucikigali2025.rw
Česká nominace na MS v cyklistice 2025
Šestnáct reprezentantů v silniční cyklistice bude hájit české barvy ve Rwandě. České výpravě budou chybět Jan Hirt, Pavel Bittner nebo Mathias Vacek či Jakub Otruba. Co se týče Mathiase Vacka, nebyl uvolněn svou stájí a soustředí se na nadcházející mistrovství Evropy.
Silniční cyklistika
Muži - elite
Michael Boroš, Šimon Vaníček (všichni silniční závod).
Ženy do 23 let
Julia Kopecký (časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).
Muži do 23 let
Alberto Carlo Monti (časovka a silniční závod), Martin Bárta, Pavel Novák, Tomáš Přidal, Štěpán Zahálka (všichni silniční závod).
Junioři
Jakub Zaňka (časovka a silniční závod), Filip Novák, Jiří Rejzek (oba silniční závod).
Juniork
Anna Hanáková, Karolína Špicarová (obě časovka a silniční závod), Antonie Cermanová, Anežka Kysilková (obě silniční závod).
Hvězdy startující a MS v cyklistice Rwanda 2025
Umístění mistrovství v Africe se neobešlo bez řady omluv závodníků, které kvůli obavám o bezpečnost a případnou nákazu tropickými nemocemi neuvolnily domovské kluby. Přesto se i zde dočkáme řady hvězd. Tou nejzářivější je Slovinec Tadej Pogačar, který se představí jak v časovce, tak i v silničním závodu. Fanoušci se mohou těšit i na Remca Evenepoela nebo Primože Rogliče. Bude tedy rozhodně na co se dívat.