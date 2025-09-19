Předplatné

MS v silniční cyklistice 2025: program, výsledky, trasa, kdy startují Češi?

Tadej Pogačar by rád obhájil titul mistra světa v silniční cyklistice
Tadej Pogačar by rád obhájil titul mistra světa v silniční cyklisticeZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Úřadující mistr světa v silniční cyklistice Tadej Pogačar
Kristýna Zemanová bojuje v závodě žen do 23 let na MS v cyklokrosu v Táboře
Remco Evenepoel vyhrál po časovce a silničním závodu na OH v Paříži také časovku na MS v Curychu
Remco Evenepoel (vpravo) skončil v Amstel Gold Race na třetím místě
Remco Evenepoel (vpravo) skončil v Amstel Gold Race na třetím místě
Profil silničního závodu - Muži Elite
Silniční závod - Muži Elite
Otakar Plzák
Cyklistika
Mistrovství světa v silniční cyklistice startuje už 21. září a zavítá do africké Rwandy. Rozhodnutí UCI o pořádání šampionátu v tomto místě čelí kritice vzhledem k válce v sousedním Kongu. Mistrovství tak odřekla řada hvězd, ta nejzářivější, obhájce titulu Tadej Pogačar, však ve Rwandě nebude chybět. Program, výsledky, trasu a další informace se dozvíte v následujících řádcích.

Program MS v silniční cyklistice 2025 Rwanda

Datum a čas

Závod

Výsledky

21.9., 10:10

Časovka - Ženy Elite

(31,2 km)

 

21.9., 13:45

Časovka - Muži Elite

(40,6 km)

 

22.9., 10:35

Časovka - Ženy do 23 let

(22,6 km)

 

22.9., 13:35

Časovka - Muži do 23 let

(31,2 km)

 

23.9., 10:45

Časovka - Juniorky

(18,3 km)

 

23.9., 14:00

Časovka - Junioři

(22,6 km)

 

24.9., 12:30

Časovka - Štafeta týmů - mix

(41,8 km)

 

25.9., 13:05

Silniční závody -  Ženy do 23 let

(119,3 km)

 

26.9., 08:00

Silniční závod - Junioři

(119,3 km)

 

26.9., 12:00

Silniční závod - Muži do 23 let

(164,6 km)

 

27.9., 08:20

Silniční závod -Juniorky

(74 km)

 

27.9., 12:05

Silniční závod - Ženy Elite

(164,6 km)

 

28.9., 09:45

Silniční závod - Muži Elite

(267,5 km)

 

Kde sledovat MS v cyklistice 2025 v TV?

Přímé přenosy z mistrovství světa v cyklistice můžete sledovat na ČT sport, případně na ČT sport Plus a ČT 2. Další variantou jsou placené stanice Eurosport 1 a 2, které rovněž zajistí přenosy z tohoto šampionátu.

Trasa silničního závodu mužů na MS ve Rwandě

Poprvé v historii se mistrovství světa v cyklistice přesune do slunné Afriky, konkrétně do Rwandy, což svým umístěním vzbuzuje určité kontroverze kvůli válce v sousedním Kongu.

Závod žen bude měřit 164,6 km a dámy čeká převýšení 3350 metrů. Společně s nadmořskou výškou okolo 1400 metrů nad mořem to bude pro závodnice opravdová výzva. Celkem pojedou 11 okruhů v okolí hlavního města Kigali.

Muži pojedou po podobné trati jako ženy, ale absolvují celkem 15 okruhů a jednou i rozšířenou trať. Celkově je čeká 267,5 km a převýšení 5475 metrů. Trať tak prověří jak ženy, tak muže na hranici jejich možností.

Kompletní trasa a profil mužského závodu

Silniční závod - Muži EliteSilniční závod - Muži Elite • Foto: ucikigali2025.rw

Profil silničního závodu - Muži EliteProfil silničního závodu - Muži Elite • Foto: ucikigali2025.rw

Česká nominace na MS v cyklistice 2025

Šestnáct reprezentantů v silniční cyklistice bude hájit české barvy ve Rwandě. České výpravě budou chybět Jan Hirt, Pavel Bittner nebo Mathias Vacek či Jakub Otruba. Co se týče Mathiase Vacka, nebyl uvolněn svou stájí a soustředí se na nadcházející mistrovství Evropy.

Silniční cyklistika

Muži - elite

Michael Boroš, Šimon Vaníček (všichni silniční závod).

 

Ženy do 23 let

Julia Kopecký (časovka a silniční závod), Barbora Němcová (silniční závod).

 

Muži do 23 let

Alberto Carlo Monti (časovka a silniční závod), Martin Bárta, Pavel Novák, Tomáš Přidal, Štěpán Zahálka (všichni silniční závod).

 

Junioři

Jakub Zaňka (časovka a silniční závod), Filip Novák, Jiří Rejzek (oba silniční závod).

 

Juniork

Anna Hanáková, Karolína Špicarová (obě časovka a silniční závod), Antonie Cermanová, Anežka Kysilková (obě silniční závod).

Hvězdy startující a MS v cyklistice Rwanda 2025

Umístění mistrovství v Africe se neobešlo bez řady omluv závodníků, které kvůli obavám o bezpečnost a případnou nákazu tropickými nemocemi neuvolnily domovské kluby. Přesto se i zde dočkáme řady hvězd. Tou nejzářivější je Slovinec Tadej Pogačar, který se představí jak v časovce, tak i v silničním závodu. Fanoušci se mohou těšit i na Remca Evenepoela nebo Primože Rogliče. Bude tedy rozhodně na co se dívat.

