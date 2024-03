Kondelík: Bude to řežba, Frodl Vary drží. Naštěstí to Gulaš vzal na sebe

Nastoupil k prvnímu zápasu v play off v kariéře a hned si připsal dvě veledůležité asistence na rozhodující góly Branta Harrise. Jáchym Kondelík hrál přesně tak, jak to má ve svém popisu práce, být nepříjemný na brankovišti. I díky jeho příspěvku Motor vyhrál nad Vary 4:2 a ujal se vedení v sérii. „Máme v týmu kluky, kteří už vyhráli titul. Jsou zkušení, znají play off atmosféru. Říkali jsme si, že musíme být v klidu. Že to tam dřív nebo později padne,“ popisoval vytáhlý útočník.

Obrat nastartoval svým gólem na 2:2 Milan Gulaš. Je rozdílovým článkem sestavy?

„Před začátkem jsme se bavili a říkal jsem mu, že je to pro mě oficiálně první zápas ve vyřazovacích bojích. On odvětil, že je to pro něj myslím devatenáctá sezona. Je to obrovsky zkušený a fantastický hráč. Vzal to na sebe. Dostal puk ve středním pásmu, naznačil střelu a lupnul to tam. Není to poprvé, co nás takhle podržel.“

Neznervózněly vás přece jen Vary, tím, že odskočili do vedení?

„Říkali jsme si před zápasem, že bude těžké dát Frodlovi gól. Je to výborný gólman a celou dobu je držel. Oni na to měli nastavený systém. Házeli puky ven a dělali to našim obráncům těžké, protože po nich lítali. Herní převaha ale byla po celé utkání na naší straně. Vary pak už čekaly, jestli to udrží. Naštěstí to vzal Milan (Gulaš) na sebe a vyrovnal. Pak byly velmi důležité přesilovkové góly.“

Nebylo to ve druhé třetině náročné i psychicky? Přeci jen jste pořád tlačili, ale góly dávala Energie.

„Máme v týmu kluky, kteří už vyhráli titul. Jsou zkušení, znají play off atmosféru. Říkali jsme si, že musíme být v klidu. Že to tam dřív nebo později padne. Věřili jsme, že góly přijdou, a stalo se.“

Vzali si zkušení hráči slovo před třetí třetinou i v kabině?

„Určitě. Jsou slyšet v kabině i na střídačce. Je to pro nás obrovská výhoda. Také je super, že se vrátil Pecháček (Lukáš Pech). Je skvělý hráč, pro tým nesmírně důležitý. Máme totiž v kádru dost mladých kluků.“

Ze začátku vám početní výhody příliš nevycházely. Pak jste z pětiminutové dvěma góly rozhodli. Změnili jste něco?

„Ze začátku jsme při přesilovkách trochu reagovali na soupeře. Šli po nás, což bylo nepříjemné. Pak jsme si ale v kabině něco řekli a trochu jsme je pozměnili. Nakonec z toho, co jsme si nakreslili, se nám povedlo vstřelit vítězný i pojišťující gól.“

Očekáváte podobný styl hry i v dalších zápasech?

„Ano. Myslím, že to bude vyrovnaná série. Musíme se pořád cpát do brány. Hrají velice fyzický hokej. Bude to řežba. Každá maličkost bude hrozně důležitá.“