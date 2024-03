Obraty Litvínova a Motoru. Olomouc urvala výhru. Hradec - Vítkovice 4:3

Do boje o čtvrtfinále povedeně vstoupily České Budějovice, které díky parádní třetí třetině otočily duel s Karlovými Vary a vyhrály 4:2 v prvním zápase předkola play off. Z vítězství 4:2 se raduje také Litvínov, jemuž se doma proti Plzni rovněž povedla otočka ve třetí dvacetiminutovce. Hradec Králové vyhrál 4:3 v 1. repríze loňského semifinále proti Vítkovicím. V nervy drásající bitvě na ledě Liberce, kdy Bílým Tygrům nevyšlo trestné střílení a gól jim odvolala trenérská výzva, se z těsné výhry 1:0 po prodloužení radovala Olomouc.

Koblasa odšpuntoval Vervu

Už na startu utkání se víc šermovalo pěstmi, než hrál hokej. V prvních čtyřech minutách rozdali rozhodčí sedm trestů, šest z nich za hrubost. Domácí se i kvůli tomu těžko dostávali do svého útočného rytmu a možností si vytvořili pomálu.

Když už jednu po nájezdu z křídla nevyužil Kirk, udeřilo ve stejné minutě na druhé straně. Indrák nahrál ke vzdálenější tyčce, Švéd Söderlund puk uklidil za čáru, než se brankář Tomek stihl přemístit, a Plzeň vedla. Chvíli nato mohl srovnat domácí lídr Ondřej Kaše, pěkně se protáhl před branku, jenže jeho pokus Hlavaj vytěsnil.

Druhou třetinu Severočeši zahájili přesilovkou, ale mohli v ní inkasovat, kdyby Straka nepromarnil sólový únik. Jeho bekhendovou střelu skryl Tomek v lapačce. Srovnat mohl David Kaše, zívala na něj odkrytá branka, Hlavaj však tygřím skokem k tyčce Plzeň zachránil.

Ne na dlouho. Když Havelka puk od tyčky vrátil před brankoviště a Polák Zygmunt ho doklepl, začínalo se znova. V polovině zápasu si Západočeši vedení vzali zpět, to když Laakso využil přesilovou hru. Jeho rána od modré čáry se od Tomkova ramena odrazila do sítě.

Ve třetí třetině předznamenala vzepětí domácích Koblasova tyčka po povedeném brejku, pak díky obrovskému náporu skóre otočili třemi rychlými góly z 1:2 na 4:2. Nejprve se ujala Koblasova střela ihned po buly, kterou Hlavaj neudržel a puk se došoural za čáru.

Jen 68 sekund poté tým Vervy bleskově už za sedm sekund využil přesilovku - Kirk poslal puk z kruhu nad vyrážečku plzeňského gólmana. Za dalších 55 sekund už domácí odskočili o dvě trefy, když rychlý protiútok zakončil Baránek ostrým pokusem do horního růžku branky. Plzni už pak nepomohla ani hra bez brankáře umocněná přesilovkou.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Vítězství v prvním utkání je cenné, nevím, jestli důležité, nejdůležitější je vyhrát sérii. Naprosto se smazal rozdíl ze základní části, my si o to víc ceníme zvládnutého těžkého vstupu do série. K obratu nám pomohla standardní situace, gól po buly na 2:2, pak proměněná přesilovka na 3:2, ta extrémně. Kluci to neměli, nemají a nebudou mít jednoduché.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Byl to vyrovnaný zápas. Litvínovu se povedlo ho otočit ve třetí třetině, zítra je další utkání. To dnešní rozhodla standardní situace po buly, pak využitá přesilovka, hned následně další gól. Emoce jsou velké, ale to je play off.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:59. Zygmunt, 46:00. Koblasa, 47:08. Kirk, 49:03. Baránek Hosté: 12:44. Söderlund, 29:36. Laakso Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Demel – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Jurčík – Havelka, Gut, Zygmunt. Hosté: Hlavaj (Klouček) – Zámorský, Laakso, Bučko, Piskáček (A), Dujsík, Kvasnička, Malák – Rekonen, M. Soukup, Pour – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Indrák, Lev (A), Söderlund – Matýs, Jansa, Straka. Rozhodčí Kika, Cabák – Gerát, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4522 diváků

Harris nepohrdl Beránkovým vyloučením

Domácí začali aktivněji a mohli také otevřít skóre při vyloučení Kružíka, jenže Kondelík před Frodlem neuspěl. Zbytek přesilovky Českobudějovičtí promarnili. V dalším průběhu se pokoušeli o zakončení Hovorka švihem z dálky nebo Chlubna střelou z otočky. Stále častěji se však dostávali ke slovu hosté. Hrachovinu ohrožoval kapitán Černoch, z brejku zahrozil Beránek.

Při signalizované výhodě se zblízka neprosadil Rachůnek. Od 15. minuty se domácí museli obejít bez nejlepšího střelce Ordoše, jenž zamířil předčasně pod sprchy za podkopnutí soupeře v útočném pásmu. Rozhodčí ověřovali situaci na videu. Pětiminutová přesilovka paradoxně vyvedla z konceptu Západočechy. Nevymysleli ani jednu zajímavou akci, jen se vraceli pro vyhozené puky.

Roli kanonýra převzal Valský, jenž si v úvodu druhé části počkal u pravé tyčky na puk odražený po rozehrávce Pecha a zblízka otevřel skóre. Po sérii třech vyloučení hrál Motor ve čtyřech proti třem. V oslabení ujeli hosté dva na jednoho, z protiútoku naopak domácí získali přečíslení tři na jednoho, obě situace ale skončily nezdarem útočících hráčů.

Před polovinou základní hrací doby zařídil vyrovnání Gríger, jenž v přímočaré akci dostal přihrávku těsně za kruhy a nekompromisně překonal Hrachovinu. Kondelík ve 30. minutě vyslal do sóla Gulaše, jehož střelu zastavila branková konstrukce. Další šanci nevyužil Pech. Karlovarští trochu se štěstím dokonali obrat. Střelou přes obránce Štencla se prosadil Procházka po předchozím zmatku v obranném pásmu Jihočechů, kteří nedokázali vyvézt kotouč.

Snaha domácích o vyrovnání na začátku třetí třetiny vedla k pokusům Chlubny, jenž se probil až před Frodla, a Štencla, který neúspěšně napřáhl z prostoru mezi kruhy. Z pravého kruhu pálil Kachyňa. Potom Jihočeši ubránili přísné vyloučení Tomana.

Dlouho se zdálo, že hráči Motoru postrádají myšlenku, ale jen do chvíle, kdy převzal puk na útočné modré čáře kapitán Gulaš, kličkou se zbavil obránce Bartejse a švihem z pravého kruhu překonal Frodla. Brzy nato Beránek nabídl soupeři pětiminutovou přesilovku za hrubý faul na Štencla. Obrat v početní výhodě zařídil Harris, jenž trefil odkrytou branku u pravé tyčky. Zakrátko přidal prakticky totožný gól a definitivně tak rozhodl.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (České Budějovice): „Ukázali jsme charakter, bojovnost, počkali jsme si na příležitost a jedeme dál.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Padesát minut jsme bořili předpoklady všech odborníků. Mužstvo pracovalo výborně podle plánu. V rozhodujícím momentu jsme nedisciplinovaností darovali soupeři, co jsme neměli darovat. Motor si vzal zápas díky kvalitě přesilovky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:14. Valský, 51:09. Gulaš, 55:48. Harris, 57:52. Harris Hosté: 27:47. Gríger, 34:13. O. Procházka Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Hovorka, Gulaši, Pýcha, Štencel, Kachyňa, Doudera (A), Vráblík – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – F. Přikryl, Harris, Kubík – Valský, Pech (A), Toman – Vopelka, Koláček, Chlubna. Hosté: Frodl (Habal) – Bartejs, Mikyska, Huttula, Plutnar, McFadden, Stříteský, Dlapa – Kangasniemi, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Redlich, Hladonik, Kružík – Mat. Adámek, Kofroň, Koffer. Rozhodčí Hribik, Mejzlík – Rampír, Blažek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 5 702 diváků

Domácí přesilovky se postaraly o zlom

Královéhradečtí měli prvních deset minut místy až drtivý tlak. Hned ve druhém střídání dobývali Klimešovu branku s Jerglem a Klímou, velkou šanci si vytvořil i Eberle. Potom si však domácí všechno pokazili zcela nevynucenými fauly hokejkou.

Vítkovice dostaly do úvodní sirény čtyři přesilové hry, z nichž dvě využily. První trefa byla velmi šťastná, neboť do nahození Auvitua vložil hokejku bránící Pilař tak, že puk zvedl nad Paříkovu lapačku. Kevin Klíma po necelých dvou minutách z dorážky vyrovnal, nicméně hostům vrátil náskok přesnou střelou Rihards Bukarts.

Další zbytečný trest Lalancettea měl ve 27. minutě naprosto opačný účinek. Napadající obránce Pavelka vypíchl v oslabení kotouč sám sobě do úniku, naznačenou ránou si Klimeše položil a snadno zakončil do odkryté branky. Mountfield tím získal zpět ztracené sebevědomí a znovu dominoval.

Klimeš předvedl zákrok utkání v oslabení, když lapačkou senzačně vychytal Jaspera. Převahu ve hře pět na pět ještě Východočeši neproměnili v obrat, ale zkraje třetí třetiny si za ni také vysloužili početní výhody a dvěma góly naklonili stav na svou stranu.

Klímovu střelu dorazil do prázdné branky Perret a už za 38 sekund zamířil přesně v další přesilovce i Lalancette. Jenže za stavu 4:2 si Hradec opět přitížil nic neřešícími prohřešky. Po prvním Perretově faulu snížil v 54. minutě na kontakt obránce Percy, po druhém v samém závěru odvolali Vítkovičtí brankáře a hráli v šesti proti čtyřem. Domácí celek už ale vedení udržel.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Vážíme si prvního bodu, vítězství se nerodilo lehce. Znova jsme si ale ověřili, že při hře pět na pět jsme schopní soupeře přehrávat. Spousta věcí se nám ale nelíbila. Průběh utkání ovlivnily naše zbytečné fauly, na což jsme přitom apelovali před zápasem i během něj. Nechávali jsme se hloupě vylučovat a dostávali Vítkovice do hry, přestože moc dobře víme, že mají výborné hráče na přesilovky.“

Pavel Trnka (Vítkovice): „Moje hodnocení bude krátké. Zápas měl z našeho pohledu lepší a horší momenty, v konečné fázi jsme tahali za kratší konec a v sérii prohráváme 0:1.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:25. Kev. Klíma, 27:57. Pavelka, 44:51. Perret, 45:29. Lalancette Hosté: 11:46. Auvitu, 17:08. Ri. Bukarts, 53:00. Percy Sestavy Domácí: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Eberle (C), Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – Kalus, Chlán, Dej – R. Půček, Claireaux, Lednický. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Ondráček, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 545 diváků

Orsava rozhodl nervy drásající bitvu

Lépe do utkání vstoupili hosté a hned po několika sekundách měl velkou šanci Musil, Král byl ale připraven. Liberecký brankář si poté poradil rovněž s nepříjemnou tečí Navrátila. Na druhé straně zahrozil Filippi, také Konrád byl na místě.

První přesilovku v zápase si zahráli Hanáci, Bílí Tygři se ale bez problémů ubránili. Krátce po skončení přesilové hry měl na holi vedoucí branku Plášek, Král však předvedl vynikající zákrok. Poté hostující obraně ujel Zachar, byl faulován stíhajícím Marešem a hlavní rozhodčí nařídil trestné střílení. K jeho exekuci se rozjel Flynn, Konrád si ale s jeho bekhendovým blafákem poradil.

V úvodu druhé části si zahráli v početní výhodě také Severočeši a dobrou příležitost měl Faško-Rudáš, jenže Konrád jeho nebezpečný pokus zlikvidoval. Na opačné straně zase ostře pálil Sirota, Král kotouč ukryl v lapačce. Nepřišel si na něj ani Kunc, který zakončoval z rychlého protiútoku. Následně se podruhé v zápase za olomouckou obranou objevil Zachar, tváří v tvář Konrádovi ale neuspěl. V samém závěru druhé třetiny ještě prověřil Krále střelou z křídla Macuh, ani jeho rána ale neměla gólové parametry.

Třetí dějství začalo opatrněji z obou stran, ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. Jako první zahrozili Olomoučtí, když se do střelecké pozice prokličkoval Klimek, Král ale zasáhnul. Na druhé straně potřetí v utkání pláchnul hostující obraně Zachar, po kontaktu s bránícím Řezníčkem doklouzal i s kotoučem a Konrádem do branky. Hlavní rozhodčí se šli poradit s kolegou u videa a posléze gól uznali.

Hostující střídačka si ale vyžádala trenérskou výzvu a po opakovaném dlouhém zkoumání branka nakonec nebyla uznána kvůli Zacharově nedovolenému bránění Konrádovi. Bílí Tygři se zdravě naštvali a svou aktivitou si vybojovali přesilovku, tu ale sehráli špatně. Ke slovu se tak dostala zase Olomouc, proti Klimkovi se však blýsknul Král. Zápas tak dospěl až do prodloužení.

Po minutě nastaveného času fauloval Galvas a Kohouti měli ideální možnost rozhodnout. Po dlouhém obléhání Královy branky to nakonec na sebe vzal Orsava a vystřelil Olomouci první bod v sérii.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): „Odehráli jsme velmi vyrovnaný zápas s bojovným a urputným soupeřem. Chtěli jsme vycházet z dobré obrany, ale bohužel už jsme neměli moc sil a nebyli kreativní směrem dopředu. Nevytvořili jsme si žádný tlak směrem do branky, což musíme jednoznačně změnit, pokud chceme sérii otočit. Situace s uznaným neuznaným gólem byla samozřejmě důležitá, ale dle mého názoru to nebyl úplně klíčový moment utkání.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Viděli jsme naprosto vyrovnané utkání, které s postupem času bylo o jednom gólu. Podali jsme výborný výkon, vyrovnali se Liberci v bruslení a byli jsme aktivní směrem dopředu. Ve třetí třetině tam byla nějaká rozhodnutí. My jsme si brali výzvu na nedovolené bránění brankáři a jsme rádi, že gól nakonec nebyl uznán.“