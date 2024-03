Mistr blafáku Pavelka: V pěti je naše cesta. Tady můžeme přes Vítkovice

Klimešovi jste naznačil střelu, on šel dolů, vy ho objel a trefoval prázdnou bránu. Takhle jste během úprku nachystal v hlavě plán?

„Ne, dopředu jsem nevěděl, co udělám. Myslel jsem, že vystřelím, ale Lukáš Klimeš byl dost vyjetý. Takže jsem jen naznačil a napadlo mě, že se zkusím dostat za něj.“

Hradec v pěti vládl, ale třikrát jste inkasovali v oslabení. Dost faulů jste udělali zbytečně. Varování pro čtvrtek?

„Bohužel nás téma disciplíny provází delší dobu. Myslím, že když vyloučení eliminujeme, bude se nám hrát mnohem lépe. Celkově to byl atraktivní zápas, přidalo se na obrátkách. Hlavní je, že jsme urvali první výhru.“

Co bylo důvodem, že jste Vítkovice v pěti tak přehrávali?

„Vychází to z naší aktivní hry, že máme pohyblivé útočníky. Ve hře pět na pět je cesta, které se musíme držet. Tady je možnost přes Vítkovice projít.“

Váš hokej je hodně pohybu a střelby. Ale nepřekvapilo vás, jak to ve vyrovnaném počtu hráčů šlo až nečekaně snadno?

„Nepřeceňoval bych to. Ano, přehrávali jsme je v pěti. Ale ve druhém zápase to může vypadat úplně jinak. Asi bych se o to neopíral, ale o to víc příště pracoval.“

Dost jste se zapotili s Lukášem Klimešem. Měl jeden vyloženě exkluzivní zákrok za stavu 2:2, když sebral gól Jasperovi. Neslavil jste už?

„Už jsem se z lavičky taky zvedal. (usměje se) Evanovi to malinko asi skočilo, ale pořád se mu povedlo puk dostat na branku. No ale Lukáš na čáře vyčaroval zákrok lapačkou.“

A jak složitý je zápas třeba pro vašeho brankáře Lukáše Paříka, který čekal třeba patnáct minut na akci a pak musí puk chytit?

„Asi to není úplně optimální varianta. Ale zase lepší varianta, než abychom byli deset minut pod tlakem. Věřím, že pro Lukáše musí být strašně nepříjemné, když jsme delší dobu u soupeře v pásmu, najednou se dostanou za nás jednou přihrávkou a jedou do přečíslení. Teď to zvládl, věřím, že to zvládne i dál. To samé je, že máme Vítkovice pod tlakem, ale uděláme v útočném pásmu faul, jde se do oslabení a najednou ho čekají dvě minuty akce. Věříme, že se s tím popere.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:25. Kev. Klíma, 27:57. Pavelka, 44:51. Perret, 45:29. Lalancette Hosté: 11:46. Auvitu, 17:08. Ri. Bukarts, 53:00. Percy Sestavy Domácí: Pařík (Lukáš) – Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Marcel – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kev. Klíma, Jergl (A) – Eberle (C), Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Raskob, Mikuš (C), Grman, Auvitu (A), Prčík, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal (A) – Ro. Bukarts, Krieger, Ri. Bukarts – Kalus, Chlán, Dej – R. Půček, Claireaux, Lednický. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Ondráček, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 545 diváků

