Olomouc vede nad Tygry 2:0! Chceme to ukončit hned v sobotu, velí Bambula

Haná je nohou! Olomoučtí hokejisté vezou domů tuplované vedení 2:0 nad Libercem. V sobotu či v neděli můžou kohouti projít do čtvrtfinále extraligového play off. Po středečním triumfu 1:0p tým Jana Tomajka skolil Bílé Tygra opět v nastavení. A znovu se trefil Jakub Orsava. Po porážce 2:3p Severočeši spadli do prekérní situace. „Věřím, že už to dotáhneme,“ cítí sílu z týmu Jan Bambula, jenž ve čtvrtek večer srovnával zkraje 60. minuty na 2:2.

Ještě není konec, ovšem vedení 2:0 po zápasech v Liberci pro vás musí být pecka, ne?

„Je to super! Dnes jsme znovu ukázali naši týmovost, v posledních deseti minutách třetí třetiny jsme byli dvakrát vyloučení a vždy jsme to ubránili. Zblokovali jsme střely, vyházeli puky a pak se Kuba Orsava stal znovu hrdinou prodloužení. Odvážíme si hodně cenné dva body, budeme se snažit ukončit sérii hned v sobotu. A pokud to nevyjde, tak v neděli.“

Jste hodně blízko postupu, dokážete zůstat na zemi a koncentrovaní, protože odevšad asi uslyšíte, že jste prakticky v dalším kole.

„Určitě to tak bude, proto musíme zůstat nohama na zemi a dál stejně bojovat. Vedení 2:0 v sérii neznamená v hokeji nic, může se to otočit. Ale já věřím, že se to nestane a že vyhrajeme hned v sobotu a celé předkolo ovládneme 3:0.“

Na Liberec jste se perfektně připravili, Tygři si s vámi nevědí moc rady. Cítíte vy sami, že soupeře dobře čtete? Na střely na branku to po dvou utkáních je 80:50 pro vás.

„Dodržujeme to, co máme. Hrajeme zodpovědně dozadu, což se nám vrátilo třeba vyrovnávacím gólem ke konci třetí třetiny a pak v prodloužení. Jejich gólman zase chytal výborně, ale i s ním jsme si nakonec poradili.“

Liberečtí hráči vás nechali před gólem na 2:2 zcela samotného. Nezarazilo vás to?

„Viděl jsem, že Kuba Navrátil jede dolů, snažil jsem se odskočit a on mi puk krásně hodil. Se štěstím jsem to tam procpal. Ale i štěstí k tomu patří.“

Branislav Konrád před třetí třetinou odstoupil, ale Jakub Sedláček jej naprosto zkušeně zastoupil. Důležité vědět, že se v bráně máte na koho spolehnout, že?

„Určitě. Naši gólmani nás drží celou sezonu. Braňo nás držel skoro celé dva zápasy, pak přišel Kuba, taky chytal výborně. Musíme oběma poděkovat.“

Pro spoustu lidí je překvapení, v jakém stylu Liberec mačkáte, vy překvapení nejste ani trochu?

„Pro nás to překvapení není. Věděli jsme, že Liberec můžeme porazit. Jen jsme netušili, že tu můžeme urvat dva body. Jsme rádi, že si odvážíme stav 2:0 a jak říkám, chceme to už v sobotu ukončit.“

Očima kouče Jana Tomajka: Zdaleka není konec

„Jsme rádi za vítězství, myslím, že jsme si ho zasloužili. Sehráli jsme to dobře. Začali jsme stejně jako ve středu, dobře jsme bruslili, ale udělali jsme chybu ve středním pásmu, Liberec nás potrestal a vedl 1:0. Poté z přesilovky zvýšil na 2:0. Vytvářeli jsme si přitom docela dost příležitostí, bohužel jsme je neproměňovali. Padlo nám to tam až ve třetí třetině, nejprve při přesilovce pět na tři, což nás nakoplo a pak na konci. Braňo Konrád odstoupil po druhé třetině, ale myslím, že bude v pohodě. Uvidíme v sobotu, zdaleka není konec, nebude to vůbec jednoduché. Poslední krok je těžký.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:06. Rychlovský, 31:47. Faško-Rudáš Hosté: 36:29. Navrátil, 59:01. Bambula, 60:49. Orsava Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Kolmann, Budík, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Zachar – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Vlach, Šír, Kel. Klíma. Hosté: Konrád (41. Sedláček) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Anděl, Bambula – Kusko, Knotek (A), Klimek. Rozhodčí Hribik, Pilný – Frodl, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

