Klimeš je na válec zatím sám, Hradec dominuje. Lakatoš? Jen hypotéza

Tohle tady už jednou bylo! Po dvou zápasech vede Mountfield HK v sérii nad Vítkovicemi 2:0 a jede se do Ostravy. Před rokem nabralo semifinále stejné tempo a nakonec rozhodovalo až prodloužení sedmého zápasu. Ale aby teď natáhly Vítkovice sérii na maximální počet utkání? Muselo by se hodně změnit. Jsou asfalt a Hradec válec. „Šílená druhá třetina,“ vypálil trenér poraženého týmu Pavel Trnka. Ztráta 0:1 totiž zdaleka neodpovídá tomu, co se dělo na ledě.