Rychlovský: Pro vítězství teď musíme umřít. Král nám drží prst v pr...

Pátý Liberec prohrává s dvanáctou Olomoucí 0:2 na zápasy a v sobotu 9. března může mít po sezoně. To pod Ještědem dlouho nepamatují. Ale je to fakt. „Musíme teď pro vítězství doslova umřít,“ říká sugestivně útočník Jakub Rychlovský. Nejlepšímu střelci základní části se obzvlášť nechce končit průlomovou sezonu na prvním schodu v play off. V předkole… Vidíte na něm, jak ho blbě vystartovaná série deptá, zároveň v něm však dřímá veliké odhodlání.

Prohráli jste i druhý duel a opět v prodloužení. Co podle vás rozhodlo?

„Padesát devět minut to bylo nahoru dolů, šance na obou stranách a padesát vteřin před koncem dostaneme gól z předbrankového prostoru, soupeř srovná… V prodloužení bohužel takové góly padají, spadlo to do naší brány a prohráváme 0:2.“

Čím vás Olomouc zaskočila?

„Myslím, že hrála to, co jsme čekali, ale zatím jsme na ni nenašli recept. Musíme prostě přidat, stále je to od nás málo.“

Jak teď pracovat o návrat do série?

„Ze všeho nejvíc se musíme semknout a ukázat, že máme charakter. Jsou to oni, kdo musí udělat poslední krok, který je nejtěžší. Sílu máme, musíme se teď semknout a ukázat to na ledě.“

Možná vás čeká slušné peklo v olomoucké plecharéně…

„Ať je tam jakékoli peklo, my se budeme soustředit sami na sebe. Musíme svou hru ještě upravit, nechat na ledě všechno a pro vítězství doslova umřít.“

Spravil by teď aktuální náladu v kabině bugr, anebo je lepší to spíš nehrotit?

„Bugr asi není úplně na místě. Dvakrát jsme prohráli v prodloužení, musíme prostě hrát šedesát minut, pořád se do soupeře tlačit a dát o gól víc než oni.“

Nejste zaskočení sami ze sebe? V klíčových okamžicích působíte svázaně, v křeči… Ve druhém zápase vedete nad Olomoucí 2:0, to byste už přece měli dokopat.

„Nepomůžeme si tím, že jak v prvním, tak ve druhém zápase uděláme zbytečné fauly, soupeř se dostane na dostřel, je rázem psychicky nahoře, my trochu dole. V závěru třetí třetiny jsme měli nějaké přesilovky, tam jsme to mohli překlopit na svou stranu. Závěr jsme možná sehráli paradoxně líp než celou dobu předtím, kdy jsme soupeři dávali spoustu šancí. Ale když si nepohlídáme hráče v předbrankovém prostoru, soupeř srovná…“

Zejména pro gólmana Daniela Krále, který z Liberce podává suverénně nejlepší výkony, je takový stav asi hodně těžký, že?

„Možná to tak je, ale King je z našeho týmu poslední hráč, který může mít hlavu dole, protože tím, co v bráně předvádí, nám drží prst v prdeli. Jak ve středu, tak ve čtvrtek. Jak říkám, on je ten poslední, který může mít svěšenou hlavu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:06. Rychlovský, 31:47. Faško-Rudáš Hosté: 36:29. Navrátil, 59:01. Bambula, 60:49. Orsava Sestavy Domácí: D. Král (Hrenák) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Kolmann, Budík, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Zachar – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Vlach, Šír, Kel. Klíma. Hosté: Konrád (41. Sedláček) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, Anděl, Bambula – Kusko, Knotek (A), Klimek. Rozhodčí Hribik, Pilný – Frodl, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

Bílí Tygři Liberec

Vše o klubu ZDE