Liberci hrozí nejhorší výsledek od roku 2015: je křehký, fatální chyby. Ale...

Koncem ledna 2015 majitel klubu Petr Syrovátko instaloval do role hlavního kouče áčka Filipa Pešána. Liberec se tehdy brodil bahnem a z benátecké farmy povolaný trenér nahrazoval vojensky přísného a neúspěšného Rostislava Čadu. Tehdy 37letý kouč začal pomalu stavět základy mistrovské mašiny, která jen o rok později zapsala historický zlatý double. Teď má Pešán mnohem méně času opravit zaparkovanou havárku. Dokáže nastavit své chráněnce k radikálnímu obratu?

Hanáci dupli na plyn, sešikovali se v kompaktní hokejovou armádu. Na první pohled působí jako odhodlaná parta s jasnou vizí, do nejmenších detailů vnímající, o co jde v nastupujícím vrcholu sezony. Drží se účinného plánu. Jejich hokej vás baví, protože nejde o odpudivou destrukci, nýbrž o smělý záměr zaskočit favorita jeho tradičními zbraněmi.

Olomoucká tlupa pod Ještědem dobývala, nečekala na náhodné brejky a doufání v přízeň štěstí. Za dva zápasy vypálila na Královu branku neskutečných 80 pokusů a mnoho dalších vedle. Venku! Takhle vypadá vizitka extrémně ofenzivního týmu. Ve druhé partii se domácí zmohli na 18 střel, ačkoli hráli i dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Berte jako fakt, že Olomouc precizně brání a navíc hrozí každým útokem.

Má to na jejich straně jedinou vadu. Kdyby Tomajkův výběr vlastnil jednoho vyloženého kanonýra, žádná prodloužení se v Liberci nehrála a bylo hotovo mnohem dřív.

Takže i když má Pešán v sestavě nejproduktivnějšího hráče (Tomáše Filippiho) i nejschopnějšího střelce (Jakuba Rychlovského), na chytře propletenou olomouckou pavučinu to zatím nestačí.

Kdo vnímá jen výsledky, může jej napadnout, že Hanáci provozují obchod s klikami, ale realita je jiná. Jsou hbitější, herně lepší, nebezpečnější a ve způsobu provádění nutných prací v play off dokonce dominují. „Vyhrávají souboje, mají více šancí, které proměňují. My se musíme probrat,“ pravil ve čtvrtek večer lídr Tomáš Filippi, evidentně znepokojený daným stavem věcí.

I když sedíte ve třicáté řadě arény, na libereckých hráčích vidíte, jak křehcí jsou. Evidentně těžko chroupají, že se nedostanou k tomu, co umí, zatímco oponent diktuje dění. Stačí promarnit dlouhou dvojnásobnou přesilovku a hlavy jdou dolů. Přidají se zbytečná vyloučení, občas až fatální chyby při pokrývání protihráčů a najednou čelíte těžkému karambolu v podobě brzkého vyřazení na nepříjemné půdě našvihaného olomouckého zimáku.

Jasně, z libereckého hlediska není vše jen černé, jen nikdo nemůže popřít, že Tygři táhnou káru do kopce. Druhá nejúdernější ofenziva dlouhodobé sezony těžce naráží. „Za dva zápasy jsme měli pět, šest nájezdů na brankáře a neproměnit jediný je už trochu frustrující,“ doznal Filip Pešán.

Ve třetí části druhého duelu dostali jeho hráči tři přesilovky. A nic. „Tam jsme to mohli dolomit na naši stranu, ale jak jsme k tomu přistoupili, každý viděl. V posledních vteřinách jsme si nezasloužili ubránit náskok, trestuhodně a nesmyslně jsme nepokryli hráče přímo na brankovišti. V prodloužení pak takto hraná utkání dopadají,“ popsal trefně liberecký kouč.

Je to tak. Kdo si pro výhru víc jde, na toho se usměje i štěstí. Přesně to se přihodilo v nastavení čtvrteční bitvy, kdy Daniel Král nezachytil lehce tečovaný kotouč vypálený katem Jakubem Orsavou. „V prodloužení jsme nutně potřebovali z toho dvouzápasového nic vykřesat jeden bod. Abychom sérii mohli otočit. Místo toho jsme se zakopali ještě hlouběji,“ povzdechl si Pešán.

Tuhle pravdu potvrdila i situace, kdy se Král těžce zvedal z ledu na odchod do kabin. „Oba góly v prodloužení jsou pro tak mladého brankáře neštěstí, ale všichni jsme mu v kabině vyjádřili velký respekt za to, že nás vůbec do nastavení dotáhl,“ podpořil Pešán 20letou kometu.

Jak správně vyřkl útočník Jakub Rychlovský, dnes se ukáže jakost charakteru a duše týmu Bílých Tygrů. Pokud vykáže potřebnou úroveň, celá sada se může přelít do zítřka. „Série ještě není u konce. Olomouc to bude mít těžké, musí vyhrát. My uděláme vše pro to, aby se tak nestalo,“ dodal trenér, jenž by návratovou sezonu do českého hokeje jen velmi nerad odepsal už v předkole.

Čísla ze série

7. Liberec 10. Olomouc 0 výhry 2 2 góly 4 50 střely na branku 80 4 % úspěšnost střelby 5 % 11,1 % úspěšnost přesilovek 33,3 % 23 zblokované střely 34 15 hity 8 66 vyhraná vhazování 53

