Litvínov poprvé od titulu s postupem: uklidnění i bez bloudění na přehradě

Gólová radost hráčů Litvínova • FOTO: ČTK / Hájek Ondřej Postup po devíti letech. Litvínov od zisku titulu v roce 2015 nevyhrál ani jednu sérii play off. Po sedmi letech si zahraje čtvrtfinále. Předkolo proti Plzni zvládli chemici v nejrychlejším možném čase. Rozhodující výhru 2:1 zařídil v prodloužení třetího duelu Ondřej Jurčík za přispění Marka Baránka, dalšího pamětníka vítězného tažení. „Je jedno, kdo dal gól. Pořád jsme věřili, že ho dáme my,“ řekl autor klíčové trefy Jurčík, který mezitím působil i v nižších soutěžích. Branky v sérii daly všechny litvínovské útoky. I to byl jeden z důvodů, proč Verva uspěla. V článku iSport.cz se podívejte na důvody litvínovského postupu do čtvrtfinále.

Každý útok skóroval Petr Koblasa, Ondřej Kaše a Nicolas Hlava přes dvacet gólů v základní části, Liam Kirk těsně pod nimi, David Kaše čtrnáct. Síla útoku Vervy se projevila i v play off. Tři lajny schopné skórovat, když bylo zle, zasáhla čtvrtá. Jako v úvodním zápase. „Dvě třetiny jsme nebyli ještě úplně v play off, spíš ve smutku, že jsme nedosáhli přímého postupu do čtvrtfinále,“ řekl trenér Karel Mlejnek. Hráči se prohazovali, Kirkovi prospělo povýšení do elitní formace. Kašovi s Hlavou se nejvíc prosadili ve druhém duelu. Ve třetím udeřili Andrej Kudrna a Ondřej Jurčík ze třetí řady.

Chemici se uklidnili O tomhle se mluvilo, až když byl konec. „Šli do nás každý zápas, chtěli provokovat. My jsme se snažili to ustát,“ připustil litvínovský hrdina Ondřej Jurčík. Indiáni předváděli tvrdý fyzický hokej. Zejména v úvodním duelu se jim obstojně dařilo rozbouřit pár členů chemického bratrstva jak sloučeninu v baňce. Jinak ovšem Severočeši zachovali klid. Baránkovo gesto po gólu ve druhém utkání, kdy si chtěl plácnout i s plzeňským kustodem a dostal dvě minuty, byl napůl vtip. Naopak ke konci ustřelil Jakub Lev. Jeho trest za faul na Jakse sebral Plzni šanci na zvrat.

Síla rozdílových hráčů Krušnohorci měli navrch v šíři kádru a rozdíloví hráči předvedli svou sílu. Že bodový lídr týmu po základní části Ondřej Kaše vyšel naprázdno? Nevadí. Navíc odvedl obrovský kus práce, za kterou se áčka nedávají. Třeba před rozhodujícím gólem druhého duelu dostal pod tlak plzeňského Söderlunda. Ten přišel o puk a Liam Kirk dal svůj druhý vítězný gól v sérii a třetí celkem. Pomohl návrat dříče Matúše Sukeĺa, s velkou motivací hrál Marek Baránek, v minulé sezoně právě v Plzni upozaděný. Se čtyřmi body (1+3) byl nejlepší z mužstva, zároveň posbíral pět menších trestů.

Tomek v jiném módu Oba týmy brankáře v dlouhodobé soutěži střídaly. Předkolo za Plzeň začal Samuel Hlavaj. Byl dobrý, ale trochu nepředvídatelný. Milan Klouček doplnil tým z Pardubic po výměně za Dominika Pavláta. Končí mu smlouva, zamíří do Budějovic, což mohlo hrát roli. Ve třetím duelu si vedl znamenitě. V prodloužení po Jurčíkově střele ztlumil kotouč, jenže puk se nakonec došoural do sítě. Litvínovskou jistotou byl Matej Tomek – úspěšnost 96 procent. „Přepnul na mód play off a chytal výborně. Doufejme, že to bude pokračovat,“ přál si po postupu hrdina Jurčík.