Play off není samozřejmost, říká Marcinko. Na zkušenosti nespoléhá

Je zvyklý končit sezonu s pohárem nad hlavou. Takhle to měl Tomáš Marcinko (35) v předchozích čtyřech letech, kdy byl důležitou ingrediencí při třinecké jízdě za extraligovým titulem. V kabině Komety tak může před play off rozdávat moudra, jak na to. „Chci přinést týmu bojovnost, srdce, nasazení,“ nastiňuje důrazný centr v rozhovoru pro iSport.cz. Série Brna s Litvínovem startuje v neděli na jihu Moravy.

Co je nezbytné pro úspěch v play off, který dobře znáte?

„Tvrdá práce, týmovost, disciplína a srdce. Každý z nás musí být nabuzený. Já tedy jsem, moc se na ty zápasy těším. Vždycky je to svátek. Nikdy to nemůžete brát jako samozřejmost. V kariéře jsem zažil i baráž nebo konec sezony bez play off. Takže to umím porovnávat. Nerad mluvím o tom, že si to jdeme užít. To rozhodně ne. Chceme vyhrát a jít dál. Užívat si člověk může po sezoně, pokud ji bude mít dobrou.“

Využijete svých zkušeností z Třince, abyste spoluhráčům něco sdělil, poradil?