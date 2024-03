Hradecký Okuliar dál roste, je čas posouvat limity. Play off a pak NHL?

Pravděpodobně se jedná o jeho poslední play off v extralize. Teď na to není doba, aby vám vykládal, jak sní o NHL a jak se o ni porve. Oliveru Okuliarovi svítí oči úplně jinou touhou. Naplno se koncentruje na play off. V základní části udělal skok dopředu, stal se rozdílovým hráčem Mountfieldu HK. Ví, že i teď se od něj čeká dost. „Je tady čtvrtfinále, víte, jak to je. Každý je na nule,“ říká před očekávanou sérií s Pardubicemi.