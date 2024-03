Proč Pardubice vedou nad Hradcem? Kaut, prudič i široké nebezpečí

Will a sóla

Asi na první dobrou nevypálíte, že Roman Will vychytal Pardubicím dvě výhry v sérii. Jenže on zatím plní jednu důležitou roli, likviduje hradecké úprky. Ať jde o oslabení, nebo hru v pěti, kdy se Dynamo snaží soka sevřít. Dlouhá nahrávka a tradá dopředu. A jisté je, že tyhle šance přijdou i v dalším průběhu série. Will tady předvádí velké zákroky. V každém zápase takhle Hradci sebral dva góly. Má agresivní pohyb, dovede střelci situaci zkomplikovat.