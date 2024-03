Vlach: Máme víc tutových šancí, ale sparťané jsou větší zabijáci

Třikrát jste vedli a nevyšlo to. Proč?

„Je to škoda. Pokud třikrát vedeme, měli bychom si to uhrát. Sparta má však zkušený mančaft a v šancích jsou většími zabijáky než my. My je máme taky, dost podobné, možná i víc tutových, ale nedokážeme je využít. Sparta ukazuje v gólovkách zabijácký instinkt a to zatím dělá rozdíl v sérii.“

Jak naložit s nyní už malými šancemi na zvrat?

„Doufám, že si vezmeme zkušenost ze série s Olomoucí. Víme, že poslední krok je nejtěžší. Sami jsme v té pozici byli v minulosti několikrát a víme, jaké to je. Do středečního zápasu vložíme všechny síly, abychom sérii vrátili do Prahy. Už přemýšlím dál, ale v dalším zápase musíme urvat bod a od něj se odrazit.“

Sparta vašeho gólmana Dávida Hrenáka hodně zaměstnává, až doposud si vede výborně, souhlasíte?

„Určitě. Dávid chytá skvěle. Od té doby, co se dostal do brány v Olomouci, podává skvělé výkony a dává nám šanci vyhrát každý zápas.“

Za stavu 2:1 měl gólový únik na 3:1 Jakub Rychlovský. Jsou to kdyby, ale pokud by šanci proměnil, věříte, že byste to dokopali do konce?

„Pořád by zbývalo dost času (27 minut), těžko odhadovat, kudy by se zápas ubíral dál. Asi bychom mohli hrát trochu jinak, ale dopadlo to takhle. Do vedení (3:2) jsme šli i na začátku třetí třetiny, ale neudrželi jsme ho.“

Co všechno si můžete vzít z obratu s Olomoucí ze stavu 0:2 do série se Spartou?

„Víme, že už jsme se z toho jednou vyhrabali, ukázali jsme neskutečnou vnitřní sílu. A i teď makáme, je tam od nás spousta věcí pozitivních, ovšem jak říkám, sparťani líp nakládají s šancemi. Oni to pak odehráli zkušeně. Jakmile šli do vedení, stoupli si do středního pásma, vytvořili tam past, otáčeli nám puky zpátky. My se kvůli tomu nedostávali do soustavnějšího tlaku. Zahráli to chytře.“

Jste radši, že další zápas se hraje hned druhý den, abyste nemuseli v hlavách řešit, co a jak by mohlo platit na soupeře?

„Asi máte pravdu. Je dobře, že se hraje hned další den. Na druhou stranu, my si můžeme říkat, že hokej je vyrovnaný, ale stav je 3:0 pro Spartu. Musíme se na to podívat a být fakt v těch šancích větší zabijáci. Tak jako jsou sparťani.“

