Zajíc v pytli vrácen, Sparta se poučila. Velká očekávaní, o to větší zklamání

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Znělo to dobře, skoro až bombasticky. Bodyguard Connora McDavida v extralize, proslulý tvrďák v dresu pyšné Sparty. Před play off úlovek jako hrom! Z Kanady dorazí zhmotnělý strach ochránit nejlepší plejery rudých barev. Jednou si zkusíte seknout Chlapíka s Řepíkem a vezme si vás do parády nemilosrdná ocelová pěst Zacka Kassiana. Poslední dílek do očekávané mistrovské skládačky, domnívali se mnozí.