Ocelář Cienciala: Bylo by hezké opět vítat nového člena rodiny titulem

„Bylo by hezké, kdyby se historie opakovala a opět bych nového člena naší rodiny přivítal titulem,“ usmíval se David Cienciala. „Po narození Zoinky jsem odehrál své nejlepší play off, mělo zlatou tečku a ve finále jsem dal tři góly.“

Syn Oliver se narodil 15. února, David Cienciala byl v té době zraněný, takže mohl být s manželkou. „Asi to tak mělo být, byl jsem rád, že jsem porod opět stihl a mohl u toho zázraku být.“ Stejně jako před pěti lety při narození dcery Zoe. „Nezmeškal jsem tehdy ani trénink, po druhém čtvrtfinále s Vítkovicemi jsme měli další den volno,“ připomněl s úsměvem.

Cienciala je třinecký rodák, když Oceláři získali v roce 2011 historicky první titul, bylo mu patnáct. Válel tehdy v dorostu (32 zápasů/ 36+41), v týmu s ním byli například Lukáš Jašek, Ondřej Kovařčík nebo současný budějovický obránce Jan Štencel. V juniorce potkal Radka Faksu, o rok později i Davida Pastrňáka.

Do prvního týmu šikovný forvard naskočil v sezoně 2014/15 a než se dočkal extraligového zlata, kousal dvě finálové prohry. V roce 2015 s Litvínovem a o tři roky později s Kometou. Dočkal se až na třetí pokus proti Liberci (2019), pak odešel do Mladé Boleslavi.

Třinec aktuálně usiluje o pátý titul v řadě. Dvakrát přitom v nervydrásajících semifinálových bitvách vyřadil právě Ciencialovy týmy. V roce 2021 Mladou Boleslav (4:3) a loni Pardubice (4:3). „Klobouk dolů! Vím, jak je těžké udělat jeden titul,“ neskrýval Cienciala. „Mužstvo získalo auru, dostalo se soupeřům pod kůži a do hlavy. Prostě ví, jak vyhrávat play off, hraje nesmírně účelně.“

To ukázala i úvodní čtvrtfinále proti Českým Budějovicím (2:0 a 2:0). „Jsme za ně rádi, první dvě domácí vítězství jsou super, ale play off se hraje na čtyři,“ nepodlého Cienciala euforii. „Pojedeme do Budějovic a musíme hrát stejně jako doma. Každý to odbojoval.“

Cienciala kromě jistého brankáře Marka Mazance v prvé řadě vypíchnul právě týmovou obětavost. „Zablokovali jsme strašně moc střel, je až neskutečné, co tam kluci pochytají.“ Oceláři za dva zápasy zblokovali celkem 52 střel! Nejvíc Adam Smith (3+4), Marián Adámek (5+1) a Richard Nedomlel (4+2).

Recept na úspěšné bloky? „Nebát se puku!“ pousmál se Cienciala. „Je to jen o obětavosti. A tu tady máme všichni.“

Klíčová je i trpělivost a zkušenost. „Jo, to je znát,“ přikývnul David Cienciala. „Když vedeme, tak je to v Třinci zmáknuté, všichni vědí, jak hrát. Systém se drží do detailů a v tom je obrovská síla.“

Stejně tak respektuje sílu soupeře. Dobře ví, že Motor bude před vlastním publikem nebezpečný. „Musíme si dávat pozor na celý budějovický tým, protože hrají perfektně,“ upozornil třinecký útočník.

„Mají strašně hodně dobrých hráčů, hrají dobře. Teď to bylo dvakrát 2:0, ale může se to úplně zvrtnout. My si musíme jít za tím, co hrajeme. Naše hra je účinná, musíme v ní vytrvat a pokračovat stejně. To je klíč,“ dodal David Cienciala.

