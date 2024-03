Pět věcí, které musí Kometa v play off zlepšit. Od Furcha až po Mosese

Zklamaní hokejisté Komety po druhé čtvrtfinálové prohře s Litvínovem, vpředu Steve Moses • FOTO: ČTK / Uhlíř Patrik Doma to krutě nevyšlo. Dvě vstupní čtvrtfinálové porážky s Litvínovem (1:2 SN, 1:5) zacloumaly s psychikou a ambicemi hokejové Komety. Ta vyráží do Litvínova s nezbytnou touhou urvat minimálně jedno vítězství a vrátit sérii v neděli do Brna. Modrého souboru, jenž je v souboji s Krušnohorci mírným favoritem, zatím v play off funguje málo věcí. Čtvrtý tým základní části se nemá o co opřít. Co tedy musí do dalších bitev zlepšit? Web iSport.cz. našel pět věcí, bez kterých to nepůjde.

Bezchybný Furch Takhle: Na Dominika Furcha opravdu nelze házet vinu za dvě porážky. To ani náhodou. Jenže brněnský gólman si nastavil laťku svými výkony tak vysoko, že když dostane tři góly za třicet minut, říkáte si, co s ním je. Zatímco jeho protějška Mateje Tomka puky trefují (jde tomu samozřejmě naproti), Furch nezbytné štěstí zatím na své straně neměl. Lacině vypadal Šaldův zásah v prvním utkání, ale těsně před brankářem zvedla puk Ďalogova hokejka. Možná se dala chytat Kudrnova rána na lapačku, ovšem ta útočníkovi Vervy sedla fantasticky. Větší kouzla se od Furcha čekala v nájezdech, kde ho vykoupali bratři Kašové. Ačkoliv duel číslo dvě dochytal Štěpán Lukeš, čekejte ve čtvrtek v akci znovu jedničku, která po sezoně míří do Mladé Boleslavi. Nadaný junior Jan Kavan vypomáhá v závěru ročníku juniorce v sérii proti Liberci. Litvínovský nájezdník Ondřej Kaše rozhoduje o první výhře v Brně • Foto ČTK / Uhlíř Patrik

Produktivita hvězd Dvouzápasový vzorek je mrňavý, ale leccos už naznačí. Zvlášť když máte za sebou bitvy na domácím ledě, kde býváte silní, sebevědomí a úspěšní. Ve vyřazovací části není prostor na to, aby se hráči rozehrávali, dostávali postupně do pohody. Kometa potřebuje góly a asistence klíčových borců hned. Možná už v pondělí bylo pozdě. Není „normální“, aby produktivitu vedl Adam Zbořil (1+1), člen čtvrté lajny. Mužstvo mají bodově táhnout Pospíšil, Flek, Cingel, Moses, Zaťovič, Kollár. S výjimkou Lukáše Cingeľa, jemuž byl připsán vlastní zásah Zileho brusle v první partii, jsou všichni na nule. Což je alarmující, nepřípustné. Na severu Čech to musí štědře honorovaná esa rozbalit naplno. Šance měli, jenže místo sítě opakovaně trefovali Tomka do výstroje. Středem branky cesta ke gólům nevede. Mela v brankovišti litvínovského gólmana Mateje Tomka • Foto ČTK / Uhlíř Patrik

Větší pomoc obránců Ve svém středu má Kometa dva třicetibodové obránce ze základní části. Problém je, že Jan Ščotka, ten nejproduktivnější (4+28), na severu Čech nemůže nastoupit. Za zákrok na Michala Guta obdržel třízápasový distanc. Jeho schopnosti mužstvu hodně chybí, měl místo i na přesilovce. Stejně jako sedmnáctigólový Daniel Gazda, jenž má na své dělovky od modré čím dál míň času a prostoru. Protivníci k němu rychle přistupují, zavírají mu palebnou dráhu. Je na ostatních, aby se v ofenzivě taky ukázali. To platí zejména pro rychlobruslaře Marka Ďalogu, uzdraveného Radka Kučeříka či posilu Grega Mora. Ve dvou čtvrtfinálových zápasech nezískali brněnští obránci ani jeden bod! Nabízí se výraznější šance pro kreativního Zacha Osburna, který se na startu play off nevešel do sestavy a po Ščotkově trestu zaujal pozici sedmého beka. V Litvínově by měl hrát. Brněnský Jan Ščotka • Foto Michal Beránek / Sport

Změnit herní styl Trenér Jaroslav Modrý válel léta v NHL, za mořem se usadil. V krvi má americký styl hokeje. A právě ten v „Rondu“ od svého týmu neviděl. Chyběly mu přímočarost, cílevědomý tah na bránu, ostrá, častá palba, důsledná práce v obranném pásmu a před brankovištěm zvlášť. „Komplikujeme si hokej,“ uvedl kouč po dotazu iSport.cz, co je ve hře Komety špatně. Snad jediný Jakub Flek valí přímo k bráně a ostřeluje Mateje Tomka ze všech pozic. Na kudrlinky a parádičky musí hráči zapomenout. Je potřeba se odrazit od jednoduchých věcí, základů hry. Při přechodu do útočného pásma prostě nahodit puk na zadní mantinel a vyrazit se o něj porvat. Ano, bude to bolet, sebere to síly. Ale jinak to nepůjde, Litvínov má soupeře perfektně načteného, drží systém a nepouští ho k přesilovkám. Jaroslav Modrý na lavičce brněnské Komety • Foto Michal Beránek / Sport