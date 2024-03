Paulovič a vítězné góly: nejdřív ne, pak ano. Sekl Hradec: Plácnul jsem to tam

Tak dlouho to zkoušíte, až vítězný gól opravdu dáte. Matej Paulovič se radoval na konci třetího zápasu, když dostal puk za Lukáše Paříka. Ale rozhodčí jeho klíčovou trefu neuznali, jeho Pardubice pak padly v nájezdech. Ani ne za 24 hodin si dal útočník Dynama repete. Puk, co přinesl výsledek 1:0, vyletěl z jeho hole. „Věděli jsme, že to bude těžká série, a taky je. Uděláme všechno, abychom ji zvládli,“ rázně prohlásil.

Byl klíčovou postavou čtvrté bitvy váš brankář Roman Will?

„Na to není co říct. Sami jste museli vidět, co v bráně dělal. V kabině jsme ho pochválili a jdeme dál.“

Je v něčem výjimečný?

„Chytá puky a nedostává góly. Je to prostě brankář.“

Dovedl byste říct, čím jste Mountfield přehráli?

„Dali jsme o gól víc.“

Dobře, že to připomínáte. Vaše trefa ne moc hezká, spíš ze záklonu, ale přesně podle zákonů play off? Čím ošklivější, tím důležitější.

„Ano, vždycky je jedno jak, jen potřebujete všechno dávat na bránu. Buď se to tam odrazí, nebo puk rovnou proletí za gólmana. Přesně takhle to vyšlo. Skvělou práci udělal Áda Musil, který kotouč natáhl na střed. Já pak do puku už jenom plácnul.“

Docela pikantní, že ve třetím zápase jste taky dal málem rozhodující gól, ale rozhodčí ho neuznali. Teď jste si byl jistý, že nepřijde žádné „ale“?

„Byl jsem moc rád, že tentokrát gól platil a zápas jsme dotáhli do vítězného konce. Hradec nás pak na chvíli zamknul, my udělali pár chyb. Ale to se někdy stává, hlavní je, že jsme to přestáli.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Sparta Třinec někdo jiný

Poznáváte třinecké kouzlo, jak je cenné vyhrávat v play off 1:0?

„Taháme za jeden provaz. Máme velmi dobré mužstvo, aby ve výsledku bylo úplně jedno, jaká pětka je na ledě. Jdeme si za svým cílem.“

Nebyli jste překvapení, že trenéři nastavili přespání v Hradci? Přeci jen, domů je to zhruba patnáct minut.

„Ne ne, dopředu jsme to věděli, žádný problém.“

Pod okny nikdo nehulákal?

„Dohráli jsme někdy před půlnocí, tak jsme si odpočinuli, dobře se připravili a vyhráli.“

Čekáte v pátém zápase u vás v Pardubicích stejně tuhou bitvu?

„Na něco se určitě podíváme na videu, věřím, že diváci nás doma poženou a zápas zvládneme. Zásadní je, že do toho musíme dát víc, než Hradec.“