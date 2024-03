Hradec - Pardubice 0:1. Dynamo je krok od postupu, rozhodl Paulovič

Vítěz základní části má blízko k posunu do dalších bojů o titul. Hokejisté Pardubic vyhráli čtvrtý zápas čtvrtfinále play off Tipsport extraligy 1:0 v Hradci Králové a už jen jedna výhra je dělí od postupu do semifinále. O hubené vítězství v derby se postaral slovenský útočník Matej Paulovič, hlavním hrdinou Dynama byl ale bezpochyby gólman Roman Will, jenž vychytal čisté konto. Výběr kouče Marka Zadiny může stvrdit postup mezi nejlepší čtyři týmy sezony v sobotu na domácím hřišti.