Zohorna ve formě a svém živlu. Prudí gólmana i trollí: Nauč se česky, Maďare

Jestli hledáte extraligový ekvivalent Brada Marchanda, tak Tomáš Zohorna se sem hodí dobře. Tohle srovnání ho vystihuje asi nejvíc, byť sám se u toho vždycky ošívá a nechce se v podobných věcech moc patlat. Jako soupeř ho nesnášíte, vádí vám už jen jeho pohled, řeči a samozřejmě práce kolem brankoviště. Je typický hokejový lump, který ale nesmí překročit čáru. Ovšem s holí a pukem si taky rozumí velmi slušně.

Ve čtvrtfinále proti Hradci zatím úřaduje nejlépe, jak umí. S Lukášem Radilem a Robertem Kousalem hrají poslepu, dávají góly. Jsou nebezpečnější než na konci základní části. S play off vyrostli. Po čtyřech zápasech má Zohrona 3 body (2+1) a jen jednou se posadil na trestnou při souběžném vyloučení.

A k tomu se váže i akce, která přitáhla největší pozornost. „Nauč se česky, Maďare,“ hulákal na současně vyloučeného Olivera Okuliara. Klíčový útočník soupeře byl naštvaný, že ho rozhodčí omylem vyloučil, když byl sám faulovaný. Jeho tým navíc prohrával 0:1. Zohorna to dobře věděl, tak ještě zaryl. Usmíval se na něj a vrtal.

Bývalý útočník Josef Marha jeho přínos dovede vysvětlit: „No a co, že na něj zařval Maďare? Tohle je play off. Možná, že je jiná doba, ale na mě řval furt někdo něco a bylo to i daleko horší.“ Pětkrát vyhrál švýcarskou ligu, jednou AHL. Taky se měnil na bestii, když šlo do tuhého. I když on sám by řekl, že spíš byl vítězný typ.

„Šel jsem na trestnou v Rapperswilu, chlap na mě hodil pivo. Spoluhráč Reto von Arx po něm skočil, stáhl si ho přes plexi a chvíli se to bilo,“ vzpomene, co zažil sám. „A to ještě nebylo play off,“ usměje se.

Kopíruje ho Mikýř?

Zohorna v play off vymýšlí velké věci. V prvních dvou zápasech čtvrtfinále spouštěl před hradeckým brankovištěm jednu strkanici za druhou. Ve třetím šel do brankáře Lukáše Paříka o trochu víc, než bylo zdrávo, takže rozhodčí neuznali gól Mateje Pauloviče na 2:1. Ale přesně tady vidíte Zohornovu sílu. Prudí i hraje hokej. Když nedělá fauly v útočném pásmu, jako jeho trenér ho milujete.

Jestli aspoň trochu sledujete televizní sérii Survivor, je něco jako Mikýř na ostrově. Přemýšlíte, jestli mu fandit, nebo nenávidět, trollí všechny a všechno.