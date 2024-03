Mountfield řeší po vyřazení změny v kádru. Do útoku se ladí lotyšský obr

Sen o dalším šoku je pryč. Hradec v roce 2022 vyhrál základní část, na jaře 2023 došel do finále. K němu se váže tedy i dopingový průšvih. Jde o hodně kyselé jablko, do kterého extraliga pořád ještě nekousla. Ale jak řekl šéf soutěže Martin Loukota, až doběhnou veškeré soudní peripetie, pustí se do něj. Tým se přes léto změní. Vítr se prožene brankovištěm a čekejte lotyšského obra do útoku.