Ščotka si po trestu dával pozor, stopka ho štvala: Píská se to víc než dřív

Tři zápasy nehrál kvůli trestu. Už podruhé v sezoně se Janu Ščotkovi (29) stalo, že dostal za náraz do mladého protihráče delší distanc. V základní části stál šest kol kvůli ataku na juniora Adama Jiříčka z Plzně, ve čtvrtfinále play off s Litvínovem dal „strom“ útočníkovi Michalu Gutovi. Obránce Komety přitom není žádný rabiát. Je to reprezentant, bek na přesilovku. Vrátil se až v páté partii. A dával si sakra pozor, aby se zase do něčeho nenamočil. A nakonec byl u prohry 1:2 v prodloužení, díky které má Litvínov do semifinále blíž.

Naštval vás vyšší trest za zákrok na Guta?

„Samozřejmě. Byl jsem naštvaný. Člověk chce hrát, být na ledě. Kór v play off. Ale přijal jsem to s pokorou. Stejně s tím nic neuděláte.“

Potkalo vás to podruhé v sezoně. Můžete si dávat na takové zákroky větší pozor?

„Popravdě ani nevím. Před zápasem jsem si říkal, že moc nebudu vyhledávat souboje ve středu hřiště. Ať se toho vyvaruju a můžu klukům pomoct na ledě. Teď se to píská víc než dřív. Je to na rozhodnutí rozhodčích a pak disciplinární komise.“

Vyzvídal jste, jak je na tom Gut? Od vašeho střetu nenastoupil.

„Ptal jsem se. Od kluků vím, že má lehčí otřes mozku. Snad bude brzy v pořádku.“

Jak jste se cítil po třízápasové pauze?

„Cítil jsem se fajn, nic mě nebolelo. Zápasy jsou dlouhé. Mrzí mě ten druhý gól, neměl jsem padnout na led. Udělal jsem to poprvé v sezoně. Myslel jsem, že (Hlava) bude nahrávat.“

Není divné, že ve vaší sérii nevyhrávají domácí celky?

„Je to zvláštní. Fanoušci celý zápas skvěle fandí, jsou naším šestým hráčem. Bohužel se nám to nepovedlo. Měli jsme si pomoct přesilovkami. Pak by zápasy vypadal úplně jinak. Musíme proměňovat víc šancí. Budeme věřit, že to teď urveme v Litvínově a pak se roztrhne pytel s góly u nás doma. I když to tak v této sérii nevypadá, domácí prostředí je velká výhoda. V Brně zvlášť.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE