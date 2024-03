Třinecké hvězdy šly od sebe. A šatnou Motoru duněla pecka z Rockyho

Dva těžké direkty z úvodu poslední třetiny, ani 49 sekund dlouhá přesilovka třineckých Ocelářů v 52. minutě za stavu 2:2, je nesložily. Hokejisté Českých Budějovic ukradli páté čtvrtfinále na půdě šampionů po vítězné trefě Milana Gulaše (3:2). V kabině si pak stylově a na plné pecky pustili vypalovačku z Rockyho I Will Survive od Glorie Gaynorové. Oceláři vedou (už jen) 3:2 na zápasy. A jejich trenéři po dlouhé době sáhli i do elitní formace.

Nebyl to jejich den. Třinečtí Oceláři sice měli v pátém čtvrtfinále solidní rozjezd a parádní úsek v začátku poslední třetiny, ale jinak se celý čas hrabali z jámy. Dvakrát šli na čtyři minuty do čtyř za fauly vysokou holí, do šancí se dlouho dostávala pouze formace Davida Ciencialy. A když už po změnách v sestavě smazali manko, nevyužili 49 sekund dlouhou výhodu proti třem.

„Nemůže se nám v play off stávat, že budeme hrát osm minut v kuse oslabení,“ měl jasno třinecký útočník Viliam Čacho. „Na konci toho druhého oslabení jsme dostali druhý gól. A když už se z toho vyhrabeme, tak nám ujedou a dají na 2:3... Ano, mohli jsme dát gól v přesilovce proti třem, ale nemyslím, že tohle bylo rozhodující. Měli jsme šance i v pěti proti pěti, ale nepadlo nám to. Jsme silný tým, hlavy máme nahoře a pojedeme to ukončit do Budějovic.“

Budějovičtí sice byli bez potrestaného obránce Jana Štencla a zraněného Branta Harrise, ale v Třinci hráli velmi dobře. Přesně jak říkal jejich bek a lídr Milan Doudera po druhé prohře v sérii: „Jdeme nahoru a pořád se učíme!“ Bylo to znát.

Každým zápasem ohromně roste především centr Jáchym Kondelík. Byl u všeho podstatného. Vstřelil první gól, v přesilovce parádě zaclonil střelu Pavla Pýchy a na ledě byl i u vítězné trefy Milana Gulaše. „Start byl z naší strany hrozný, ale zaplaťpánbůh jsme dali první gól, který nám dal sebevědomí,“ pochvaloval si dvoumetrový obr.

Trenér Ladislav Čihák chválil i brankáře Dominika Hrachovinu, který byl opět vynikající. „Skvělý Hrášek nás udržel v sérii,“ glosoval kouč. „Jsme rádi, že se můžeme vrátit do Budějovic a samozřejmě budu moc rád, když se tady ještě podíváme.“

Třinecký trenér Zdeněk Moták mnoho důvodů ke spokojenosti neměl. Poprvé rozhodil formace, pohromadě nechal jen druhý útok Davida Ciencialy s Liborem Hudáčkem a Markem Daněm. Po velmi dlouhé době sáhnul i do elitní řady. K Andreji Nestrašilovi s Martinem Růžičkou posunul Viliama Čacha místo dříče Daniela Voženílka.

„Ve čtvrtém zápase jsme dali v Budějovicích jen jeden gól a dnes jsme dvě třetiny taky nedali gól, takže jsme potřebovali udělat změnu,“ vysvětloval Moták. Pomohlo to, Oceláři se dostali zpátky do hry. Jenže klíčovou přesilovku proti třem za stavu nerozhodného 2:2 promarnili.

„Třetí třetina přitom byla z naší strany kvalitní, bohužel jsme přesilovku neproměnili,“ krčil rameny. „Padesátivteřinovou, což je poměrně dost a byli jsme potrestáni. Ale takový je sport. Problémy s prací v našem obranném pásmu jsme měli hned v první třetině a ono se to nějakým způsobem vrátilo na koci, kdy jsme nechali úplně volného hráče v předbrankovém prostoru. A navíc to byl Milan Gulaš, který góly umí dávat.“

Na neodpískaný faul na obránce Martina Marinčina, který předcházel vítězné brance Milana Gulaše, se Oceláři nevymlouvali. Vědí, že musí být lepší, pokud chtějí vyhrát i čtrnáctou sérii v řadě.

„Chybí nám jedno vítězství, věřím, že to zvládneme,“ říká Čacho. „Hlavně ale nemůžeme dělat takové chyby v obraně. A musíme zase hrát ten (buzerantský) hokej, jak to někteří lidé nazývají, a čekat na svoje šance. Klidně vyhrát i jedna nula.“