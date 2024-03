Už vám to letí! slyšeli Oceláři. Brankář Motoru chtěl do Třince hydroplán

Téma letecké přepravy Ocelářů na jih Čech bylo velkým tématem před i po šestém čtvrtfinálovém duelu, který Motor ovládl 3:0 a vybojoval si rozsudkový čtvrteční střet. Jakmile bylo v závěru utkání jasné, že hosté na drama nedosáhnou, vyprodané budějovické publikum sborově a vestoje spustilo: „Už vám to letí! Už vám to letí!“

Gólman Dominik Hrachovina pak dostal otázku, zda se i Motor vydá na sedmý duel vzduchem. „Jestli nám někdo zaplatí nějaký hydroplán nebo tak něco, tak určitě,“ pousmál se. Vážněji pak dodal, že třinecký nápad naprosto chápe. „Mají neomezené možnosti, tak letěli letadlem. Za mě absolutně normální věc. Pokud na to ten tým má peníze, proč by neletěl? Já bych do toho šel taky.“

Má recht. Třinec se dostal do nejistoty a zvolil plán, který si může dovolit. Byť oficiálně z klubu zaznělo, že se přihlásil mecenáš, jenž si nepřál být uvedený.

Šampioni osedlali stroj boeing 737 a z Mošnova se v pondělí vydali na budějovické letiště. Za 35 minut byli na soupeřově půdě. Základnu pak rozbili v Hluboké nad Vltavou. „Cesta sem autobusem trvá šest nebo sedm hodin, je to náročné. Tělo je bolavé, díky letadlu nejsou strhaní z cesty, takže jim to určitě pomohlo,“ myslí si budějovický obránce Ondřej Kachyňa.

Jeho slova potvrdil přímo David Cienciala. Kýžený výsledek a dotažený postup investice nepřinesla, ovšem pošetřená energie se může hodit ve čtvrteční bitvě o všechno.

Tam se ten bonus může vyjevit.

„Už jen fakt, že když jsme ráno jeli z Hluboké, cesta na stadion trvala tři čtvrtě hodiny. Mně cesta letadlem určitě pomohla. Bylo to krátké, z autobusu je člověk rozlámaný. Osobně jsem uvítal, že se cesta letadlem povedla zorganizovat. I teď po zápase to vítám, budeme rychle doma a každý se vyspíme ve své posteli,“ kvitoval třinecký útočník nezvyklý záměr.

Na druhé straně, i letecká přeprava má svá úskalí, které popsal Hrachovina. „Je strašně složité říci, jestli to ušetří síly. Než se do letadla dostanete, trvá to. Než to vzlítne, trvá to… Než se dostanete z letadla, trvá to… Ale celkově je to určitě příjemnější než jet šest hodin autobusem. Časově to ale zas taková výhra není. Na druhou stranu, asi by do toho nešli, kdyby si mysleli, že jim to nepomůže…“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE