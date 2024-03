Démon Kacetl Motor nevyřadil. Děsivý úvod i smůla, ale pořád je skvělý

Měl být trumf Ocelářů, který by pomohl dotlačit zpomalenou mistrovskou mašinu do semifinále. Ale brankář Ondřej Kacetl v šestém zápase na ledě Českých Budějovic inkasoval už po 27 sekundách, a i když hlavně v závěrečné části Třinec podržel, prohře 0:3 a návratu k sedmému zápasu nezabránil. Jak si vedl vyhlášený démon play off při svém prvním letošním startu?

Vlastňák

V první třetině to vypadalo, že pilot to s Třincem vzal do Českých Budějovic přes Sao Paulo a tým dojíždí na jet lag. Prohrávat? Stane se. Kacetl musel při výjezdech ze své branky při přerušení poslouchat od fanoušků klasické „díro, díro“. Ale s inkasovaným gólem se srovnal. Bylo vidět, že má něco za sebou, věří si. První zákrok si připsal po střele Valského ve 2. minutě. Jenže stejně inkasoval do přestávky znovu. Druhý puk mu za záda nešťastně píchl obránce Smith.