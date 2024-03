Voženílek po ztrátě vedení 3:0: Zápas číslo sedm chce hrát každý. Těším se

Hokejisté Třince vyrazili na šestý zápas do Českých Budějovic letadlem • HC Oceláři Třinec

Zacvičí s vámi, když vedete 3:0 na zápasy, stačí poslední krok a stále nepřichází. Párkrát se vyspíte a je srovnáno, 3:3. Pořád platí, že poslední krok můžete udělat, jenže soupeř taky. Výhoda vyšuměla. Třinecký útočník Daniel Voženílek se snažil působit hlavně vyrovnaně, vůbec ne naštvaně a ani náhodou sklesle. „Co se stalo, je za námi a důležitý zápas před námi. To je věc, kterou můžeme ovlivnit, minulost ne,“ říkal po porážce 0:3 v Českých Budějovicích.

Hala v Budějovicích bouří, obíhají jí mexické vlny. Co běží hlavou hráči týmu, kterému právě uplaval náskok 3:0 na zápasy?

„Před námi je sedmý zápas, každý hokejista by ho chtěl hrát. Takže se na něj těšíme, máme ho doma.“

Vy jste ho ale po třetím zápase moc hrát nechtěli, ne?

„Samozřejmě chcete vyhrát, jak nejrychleji je to možné. Ale odmala chcete hrát velké zápasy typu sedmé utkání. Teď ho máme před námi, těším se.“

Hezká ukázka pozitivního myšlení. Ale přeci jen jste k sedmému zápasu vykročili špatnou první třetinou v Budějovicích. Máte vysvětlení, proč jste byli tak zamrzlí?

„Dostali jsme gól v první minutě, ale furt byl celý zápas před námi. To nás rozhodit nemělo, nějaké šance taky přišly, ale nevyužili jsme je. Teď je zápas už pryč, tak je potřeba se chystat na další.“

Když skončí ve vaší bráně první střela po 27 sekundách hry, jak vypadá první emoce? Soucit s brankářem Kacetlem, který poprvé naskočil do play off?

„Moc emocí tam nebylo.“

Napadne vás hned po zápase, v čem musí být Třinec lepší?

„Těžká otázka. V první řadě je potřeba si k tomu sednout, podívat se na video a všechno si nachystat.“

Ve výsledku jste aktivnější, máte víc šancí, ale prohrajete. Neobrací se proti vám vaše zbraně, kterými Třinec mučil dřív extraligu?

„Jo, ve sportu je hezký, že dopředu nevíte, co přijde. Někdy to tak zkrátka je. Teď je to o jednom zápase, naše myšlenky musí mířit hlavně k němu. Víc k tomu asi nemám.“

Dobře si na sedmý zápas nastavit hlavu?

„Ani ne nastavit hlavu, ale nemůžeme se vracet. Co se stalo, je za námi a důležitý zápas před námi. To je věc, kterou můžeme ovlivnit, minulost ne.“

Martin Růžička nedohrál, ale na něj, na vás a na Andreje Nestrašila Třinec spoléhá. Góly jste sázeli celou sezonu, jen ve čtvrtfinále se Motoru proti vám celkem daří. Dohromady máte jen dvě trefy. Žere, jak vás soupeř umí eliminovat?

„Asi bychom se mohli prosazovat víc. Ale řeknu to ještě jednou, je tady pořád sedmý zápas. Těšíme se na něj a jsme odhodlaní ho vyhrát.“

