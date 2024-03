Kondelík má na NHL a v Motoru není sám, tvrdí Simon. Zůstane v týmu?

Od roku 2015 na sebe sedm let navlékal trikoty Pittsburghu, Calgary či Anaheimu. A má za to, že by směr zámoří v budoucnu mohli nabrat i někteří jeho spoluhráči. V zákulisí se nejvíc mluví o obránci Mikuláši Hovorkovi a centru Jáchymu Kondelíkovi.

A Simon s vyřčenými predikcemi souhlasí. „Kondel je velký a silný kluk, šikovný na puku. Možná jsem byl i trochu překvapený, že s tímhle stylem hokeje mu to v Americe víc nesedlo,“ připomněl podzimní návrat dvoumetrového habána z AHL na rodný jih Čech. „Je to o tvrdé práci. Pokud Kondel bude do NHL fakt hodně chtít a udělá pro ni maximum, věřím, že je v jeho silách se do NHL dostat. To samé Miky Hovorka a další mladí kluci od nás,“ předpokládá Dominik Simon.

Byla asi půlhodina po bolavé porážce v sedmém duelu čtvrtfinále play off v Třinci. Motor padl 0:2, když klíčový gól inkasoval v 50. minutě.

Článek pokračuje pod grafikou

Do té doby neprůstřelný a sebejistý gólman Dominik Hrachovina inkasoval smolný úder z dorážky Miloše Romana. „Celý zápas byl o velké trpělivosti a zabezpečené hře. Oni měli asi trošku větší důraz na bránu, celkově i víc střel než my. Bylo otázkou času, kdy se povede tečovat nějakou střelu od modré. Škoda, že to nevyšlo nám, ale jim. Dostat gól deset minut před koncem byla v tu chvíli docela rána. Závěr už nám pak nevyšel,“ popsal duel svými slovy u tiché kabiny Motoru.

Finální minuty hostům ztěžkly i kvůli Simonově faulu vysokou holí. Necelé dvě minuty před koncem chystali hru bez brankáře a do toho šel budějovický forvard na trestnou lavici.

To už bude hodně složité, vědělo osazenstvo budějovické střídačky.

„Byl to smolný zákrok, dá se říci z přemíry snahy. Máchnul jsem hokejkou, chtěl jsem soupeři nadzvednout hůl, on to udělal šikovně, puk si dal do strany a já už nestihl adekvátně zareagovat,“ vylíčil kritický moment.

Hrachovina se sice dostal na střídačku, hosté dorovnali počet hráčů v poli na pět, ale následovala Čachova dovážka puku do opuštěné klece. Hotovo, vyřízeno. My jdeme dál, sbohem vám.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Pardubice Sparta Třinec Litvínov

Až prvotní smutek přebolí, na jihu začnou šturmovat na příští ročník. Podle prvotních odhadů by měl být neméně povedený jako nynější. Simon souhlasí. „Cíl je být v příští sezoně ještě lepší, panuje tu nadšení. Upřímně, nemyslím si, že nám toho na úplnou špičku moc chybí. Možná ještě trochu víc důrazu a štěstí. Máme tým plný šikovných a bojovně naladěných kluků, dobře namixovaný mančaft mladších a zkušených hráčů. Navzájem se všichni podporujeme a inspirujeme. To se mi tady líbilo.“

Je otázkou, zda u toho bude i Simon. Loni v létě si jej vzal pod svá křídla kouč Ladislav Čihák a do stagnující kariéry trojnásobného účastníka MS vdechl nový život. „Určitě to tady splnilo moje očekávání,“ přikývl útočník s velmi dobrým krytím puku a kvalitní přihrávkou. „Sezonu jsem si užil moc, hlavně díky partě, kterou jsme měli v kabině. Od začátku jsme táhli za jeden provaz, což nebývá samozřejmost,“ upozornil. „Toho si vážím asi nejvíc. Měli jsme za rok spoustu výher a hodně hezkých momentů. Bohužel jsme to nakonec nedotáhli tam, kam jsme si hrozně přáli. Ale cením si toho, že jsme vybláznili lidi, skvěle nás po celou sezonu podporovali,“ poděkoval fanouškům.

Teď je otázkou, zda u rozdělané práce bude dál. Simonovi skončila roční smlouva. „Moje další pokračování se bude řešit v příštích dnech,“ dodal někdejší spoluhráč Sidneyho Crosbyho.

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE