Král ocelový a zlatý žije! Proč je Třinec v semifinále: letadlo i zkušenost

Třinečtí Oceláři vyhráli čtrnáctou sérii play off v řadě. Ovšem nechybělo moc a vítězové posledních čtyř ročníků ze sedla i přes skvěle rozjetou čtvrtfinálovou jízdu s Českými Budějovicemi vypadli. A hodně tvrdě. V sérii ztratili náskok 3:0 na zápasy, postup do semifinále urvali až v sedmém duelu. Doma vyhráli 2:0, vítěznou trefu zajistil v 50. minutě z dorážky Miloš Roman. V semifinále Oceláře čeká Sparta. Co je poslalo o krok dál?

Třinecký kapitán Petr Vrána výrazně přispěl ke gólu, který poslal Oceláře do semifinále play off

Žádný extraligový tým nemá za poslední sezony kádr tak obouchaný dramatickými duely v play off jako Třinec. Ligové zlato ve své sbírce nemají pouze Richard Nedomlel, Adam Polášek, Viliam Čacho, Adam Helewka a Petr Šenkeřík. I oni však vědí, jak vyhrávat tituly. Všichni ve svých kariérách slavili zlato v dorostu nebo juniorce a třeba Polášek získal se Spartou ligové stříbro (2016) a bronz (2014). V klíčových momentech to bylo znát, zkušenosti hrály výraznou roli.

Budějovický Dominik Hrachovina chytal výborně. Parádními zákroky držel tým ve hře. Jenže Oceláři se mohou opřít hned o dva nadstandardní brankáře. Oba se mezi tyče dostali a byli výraznými postavami týmu. Marek Mazanec odchytal šest zápasů, tři s nulou. Do šestého duelu v Českých Budějovicích naskočil fantom posledních play off Ondřej Kacetl. Hned první rána od Milana Gulaše ho sice zaskočila, ale i on byl nakonec spolehlivý. V bráně je velká síla Třince.

Tolik gólů v základní části nastřílel Daniel Kurovský (47 zápasů, 11+9). Do play off naskočil až v sedmém čtvrtfinále, odehrál v něm 12:49 minut a připsal si asistenci na vítězný gól.

Třinečtí Oceláři oslavují postup do semifinále play off s brankářem Markem Mazancem

Někdo třineckému hokeji říká buzerantský, někdo mistrovsky účelný. Faktem je, že v play off funguje a hrát proti Ocelářům není příjemné nikomu. Tým Motoru pod vedením kouče Ladislava Čiháka se postupně v sérii učil, dokázal najít skuliny. Dílem i proto, že Třinečtí od účelného stylu místy ustupovali. Často museli, protože inkasovali jako první. Navíc elitní formace s Martinem Růžičkou (7/ 0+2), Andrejem Nestrašilem (7/ 1+1) a Danielem Voženílkem (7/ 1+1) zatím nenavázala na bodovou explozi ze základní části, ve které se všichni tři vešli do elitní pětky kanadského bodování.

Historie v zádech

Otočit v českém play off sérii na čtyři vítězné zápasy ze stavu 0:3 se zatím nepovedlo nikomu. Budějovičtí věřili, že se do historie zapíší jako první, ale nepovedlo se jim to. Stejně blízko už v minulosti byli hokejisté Znojma (čtvrtfinále 2007), Sparty (semifinále 2021) a Vítkovic (semifinále 2023), ale otočku nedotáhl nikdo. Povedlo se to jen Opavě v baráži o extraligu proti Znojmu v roce 1998.

2

Třinecký Adam Polášek a budějovický Lukáš Pech byli podruhé u snahy o historickou otočku. Před třemi lety spolu hráli ve Spartě, sérii s Libercem tehdy z 0:3 srovnali na 3:3. Sedmý duel však ztratili 1:2.