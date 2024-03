Hrachovina: Cítím se jako zamčený v policejním autě. Mluví o Kometě i KHL

V play off se předvedl, nebýt do vysoka vyhnané fazony Dominika Hrachoviny (29), budějovický Motor by těžko dohnal Třinec až tak do úzkých, na práh vyřazení. Smlouvu má v klubu i na další ročník, jenže na jihu Čech se hromadí brankáři podobně jako Cimrmanovi horníci v dole. K Janu Strmeňovi má nově přijít Milan Klouček. Vydržovat si tři gólmany? Nesmysl. Hrachovina ve velkém rozhovoru pro iSport.cz otevřeně vypráví o své zvláštní situaci a neobvyklém tichu kolem budoucnosti. Reaguje i na zvěsti o údajném zájmu Komety a případném odchodu do KHL.

Víte, co s vámi bude dál?

„Absolutně netuším. Celé play off poslouchám spekulace, místo toho, abych se pořádně soustředil na vrchol sezony. Člověk řeší v hlavě, co bude dál, akorát nemá odpovědi. A i když se těm vlivům bráníte zuby nehty, stačí si jít nakoupit a lidi se vás ptají, co jak bude. Vždycky se to k vám nějak dostane. Mám sice smlouvu, ale osud ve vlastních rukách ne. Nic příjemného. Radši bych hrál jen hokej, ale bohužel.“

Nemohlo vás paradoxně nevědomí o budoucnosti nakopnout k výborným výkonům v play off?

„Nemyslím si, že to je blbost. Ano. Ale upřímně, o tom, že sem přijde nový gólman, jsem poprvé začal slýchávat už kolem Vánoc. Až to postupně vygradovalo do období play off. Dostalo se mi to do hlavy a nebylo to příjemné. Budějovice jsem si hodně oblíbil, vnímáte, jak tu fanoušci hokejem ohromně žijí, navíc jsme hráli brutálně hezkou sérii s Třincem. Chtěl jsem ji vyhrát i pro lidi, kteří se vás neustále ptají, co se mnou bude dál. Stoprocentně bych si dovedl představit žít a chytat bez těchto otázek, na které nejsou odpovědi.“

Za celou dobu za vámi nikdo z vedení nepřišel s vysvětlením, jak se věci mají?

„Ne. Slýchal jsem jen ze všech stran, že jsou na příští sezonu podepsaní tři brankáři. Včetně mě.“

Dovedete si představit být ve třech? Asi hloupost.

„Vůbec nevím. Jen přemýšlím… Pokud někoho nového děláte do týmu, předpokládám, že mu zaručujete určitou pozici. A asi to nebude nabídka, že bude jedním