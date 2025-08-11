Kouč basketbalistů Ocampo změnil názor. Do přípravy bere pivota Svobodu: Už jsem nedoufal
Je mu 23 let a už minimálně dva roky patří k nejvýraznějším pivotům nejvyšší české soutěže, přesto mu start za seniorskou basketbalovou reprezentaci dosud unikal. Řeč je o píseckém Martinu Svobodovi. Byť dlouho dopředu bylo jasné, že kouč Diego Ocampo bude mít problém poskládat sestavu pod košem, klíčový hráč Písku v jeho plánech původně nefiguroval. Věci se však daly do pohybu a španělský trenér pochopil, že jej potřebuje. V létě si už Svoboda střihnul důležitou roli v českém dresu mezi vysokoškoláky na Univerziádě v Německu, kde Češi skončili pátí. Teď zabojuje o letenku do Rigy, kde se odehraje mistrovství Evropy.
Když byl zveřejněn šestnáctičlenný seznam Ocampových vyvolených pro přípravný kemp, některá jména překvapila. V kuloárech se dlouho dopředu mluvilo o tom, že Jan Veselý či Patrik Auda nebudou k dispozici. Jak známo, Ondřej Balvín ukončil kariéru a James Karnik se vydal na letní ligu do Kanady.
Kdekdo by se možná vsadil, že písecký sršeň Svoboda se tak do přípravy zapojí od počátku, ale Ocampo jej opomenul. Jak říkal už před odletem do Španělska, bylo to těsné. Duely s tamní rezervou (týmem do 23 let) a španělským A-týmem ale Ocampovi ukázaly, že jedno sršní žihadlo potřebuje.
„Mám v hlavě pár nových věcí, které musíme zohlednit. Zaprvé je to zdraví některých hráčů a zadruhé jsme si prostě uvědomili, že potřebujeme ještě jednoho velkého hráče. Zavolali jsme mu a je úžasné, že on i klub řekli ano. Určitě nám pomůže. Za tento přístup jsem opravdu vděčný,“ řekl kouč reprezentace na pondělním srazu v Poděbradech.
Sám Svoboda přiznal, že dodatečná pozvánka k národnímu mužstvu byla nečekaná. „Upřímně jsem už ani nedoufal, že bych se připojil, protože byly karty rozdány. Měl jsem hrát jen za univerzitní tým. Dostal jsem pak od klubu volno, měl jsem se hlásit až včera na tréninku. Manažer reprezentace Jiří Welsch mi ale volal ve čtvrtek a požádal mě, jestli bych se v neděli připojil k nároďáku. Neváhal jsem. Naštěstí se zbytečně nestresuju a moc neřeším tlak. Je to pro mě čest. Reprezentovat je to nejvíc, co může sportovec zažít,“ má jasno písecký basketbalista.
Při vypjatém létu stihl i odpočinek. „Hned po škole jsme byli s přítelkyní na Korfu,“ prozradil budoucí učitel angličtiny a informatiky pro druhý stupeň základní školy. Právě této kombinaci se věnuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Přes dobrá čísla se s ním nepočítalo
Za poslední dva roky pod košem by si Svoboda mohl nadělit plno dobrých známek do žákovské. Měl nadstandardní čísla v domácí soutěži za Písek, který sází na českou partu a hráčské vazby na kouče Jana Čecha. Jen za minulou sezonu nastřádal třináct zápasů, ve kterých si připsal double double za deset a více bodů a doskoků. Patřil mezi nejlepší hráče na doskoku a ve střelbě, co do průměru i procentuální úspěšnosti za dva body v nejvyšší soutěži. Přesto se původně neměl o účast na ME v Rize ani rvát.
„Už v době, kdy Ondra Balvín skončil, se se mnou původně nepočítalo. Tak nějak jsme se dohodli, že zkrátka v tom univerzitním týmu dostanu více prostoru. Snažil jsem se to brát z tohoto pohledu pozitivně,“ zmínil Svoboda, který vyhrál Univerziádu s českým týmem už v roce 2023, letos v Německu vysokoškoláci skončili pátí.
Směrem k EuroBasketu je důležité dodat, že momentálně má česká družina sedmnáct jmen, ale na EuroBasketu se může představit jen dvanáct z nich. Svoboda tedy stále nemá účast na turnaji jistou. Dostane ale šanci v přípravě.
Ocampo v české reprezentaci rád hraje s věží pod košem. Rozmíška a následný Balvínův konec reprezentační kariéry tak vytvořil značné problémy. I proto jsou v nominaci dlouháni Adam Kejval či Ondřej Husták. Oproti nim Svoboda patří se svými 202 centimetry přece jen k nižším pivotům.
„Martin má energii a intenzitu. Uvidíme, jak bude vypadat v tréninku, ale jsem si jistý, že může odehrát pár minut v Německu i proti Gruzii. Pak se rozhodneme,“ dodal španělský stratég a Svoboda přitakal. „Jsou tady pivoti, kteří mají dva deset nebo kolik. Musím to kompenzovat rychlostí.“
Radost ze Svobodovy nominace měl i Vít Krejčí. O něm je známo, že má právě k novicovi v národním dresu blízko. Vždyť oba v různých etapách své kariéry oblékali dres Písku. „Víťa mě přivítal s tím, že tady konečně nebude jediný z jižních Čech,“ culil se Svoboda.
Už 15. srpna Češi na německém tripu vyzvou v přípravě Srby, které potkají i ve skupině evropského šampionátu. Dojde tak na konfrontaci s jedním z největších favoritů celého turnaje i s hvězdou Denveru Nuggets Nikolou Jokičem. „Třeba na Jokiče se nejde ani nějak speciálně připravit. Musí se do toho skočit po hlavě a doufat. Jeho basketbalové vidění je neskutečné,“ chválil srbskou superstar Svoboda, který tak pravděpodobně proti Jokičovi zažije svůj velký debut v reprezentačním A-týmu.