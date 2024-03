Tohle je náramný! Šťastný Vála popsal troufalé sólo: Parádní zážitek

Postupně si Ondřej Vála získal místo v nadupané pardubické defenzivě. Po sezoně mu měla skončit smlouva, ale prodloužil. Svůj hokej pětadvacetiletý zadák posouvá stále do vyšších sfér. Rozhodující semifinálová trefa proti Litvínovu na 2:1? Střely od modré u něj vidíte. Umí vypálit v pravou chvíli, schovat puk do chumlu. Ale tohle byla úplně jiná třída. „Procedil jsem to tam se štěstím. Všichni stáli, já byl v rychlosti,“ komentoval svůj učebnicový průnik do defenzivy Vervy. Přebruslil soupeře, sešteloval kotouč na hokejce a pak vybuchl radostí.

Krásná gólová akce. Myslíte, že jste překvapil?

„Podle mě asi nikdo nečekal, že zrovna já bych se pouštěl do něčeho podobného. Možná i proto jsem měl výhodu, že jsem se tam mohl takhle natlačit. No a klika, že všechno skončilo gólem. Ale bylo to hezký. Trochu mě překvapilo, že puk do branky propadl. Za bránou jsem se modlil, ať někde vyjede a skončí za čárou.“

Hezký pohled, když se černý kousek vykulil?

„Byl jsem asi první, kdo to viděl. Všichni stáli před brankářem, já ho tam tlačil očima zezadu. Celkově parádní zážitek i díky skvělé atmosféře.“

Obránce nakopne dopředu, přišlápne si kolem hráče, ukázka, jak by měl hrát moderní bek. Táhnete si tenhle návyk z tréninku?

„Jestli vám připadám jako moderní bek, tak mě to moc těší. (usměje se) Nezkouším tyhle věci, teď to spíš vyšlo.“

Počkejte, ale cestou z tribuny krátce komentoval váš kousek spoluhráč Jan Kolář, který byl mimo sestavu. Jeho jste prý nepřekvapil, pořád rostete.

„Honza nás umí vždycky hezky pochválit. Výbornej kluk, dovede všechny povzbudit.“

Co s hráčem udělá moment, když se prosadí takhle sebevědomě?

„Úžasný, tohle je náramný. Když se něco podobného povede, nabije vás to do konce třetiny.“

Cítil jste, že jste měli celý zápas, kromě kratší pasáže po vašem gólu, ve své režii?

„Celkově jsme zápas měli pod kontrolou, jen nám na konci ujel Ondra Kaše, což se stávat nemůže. Podali jsme trpělivý výkon, měli hodně šancí, hlavně v první třetině. Je škoda, že se nám nepovedlo dát na začátku pár gólů.“

Litvínov vypadal, že vás chce nechat v dlouhém útoku. Dobře blokoval, snažil se číhat na nějaký brejk. Měl jste stejný dojem?

„Byli pasivnější a výborně blokovali střely, to je pravda. Snažili se hrát na brejky, na což si musíme dávat pozor.“

Nečekali jste, že bratři Kašové budou víc řádit?

„Připravovali jsme se na všechno, na každou alternativu. Jak věci v zápase přišly, tak jsme je odehráli. Hlavní je soustředit se na náš výkon, aby byl stoprocentní. Od toho se všechno odvíjí.“

