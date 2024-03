Dynamo bušilo do Tomka. Kouč: Free style s Vervou nejde. Rozhodl Makar

První semifinále dostalo přezdívku „buším, bušíš, bušíme“. Pardubice řezaly do Litvínova většinu zápasu, kroužily kolem Mateje Tomka a zkoušely najít cestu, jak provrtat černou zeď. Vyhrály 2:1, vypálily přes 40 střel. Bitvu rozsekl obránce Ondřej Vála. A šokoval! Neprosadil se žádnou střelou nebo nahozením od modré, ale průnikem ve stylu Cale Makara. „Znám ho dobře od dorostu, vím, co v něm je. Otevřel se mu prostor, tak jel,“ komentoval rozhodující moment kouč Marek Zadina.

Ondřej Vála v základní části nastřílel osm gólů, pětadvacetiletý bek svůj hokej posouvá pomalu do reprezentační sféry. Ve 45. minutě vytáhl pro sebe hodně netypickou akci. Jako kdyby si vzal na záda dres se jmenovkou Makar.

Navedl si od půlky puk, přišlápl si kolem Kristapse Zileho, zrychlil, zprava litvínovského beka objel. Srovnal si kotouč na střelu, kterou ještě tečoval padající obránce. Díky tomu našel skulinku v postoji výtečného Tomka. „Nabádáme hráče, aby se puku nezbavovali. Ondra šel výborně do brány,“ chválil Válovo počínání Marek Zadina.

„Dává hodně gólů. Když si takhle věří, jenom dobře,“ vyzdvihoval Válu za jeho kousek i útočník Matej Paulovič. „Je to šikovný mladý kluk, stále se zlepšuje. Zvedá se každou sezonu, dokazuje to v takových zápasech,“ doplnil.

Souboj dvou výrazných extraligových klenotů Lukáš Sedlák vs. Ondřej Kaše? Kdepak, o jejich kouzlech první semifinále nebylo. Kaše jako kdyby dostal povolení rozjet bengál až od chvíle, kdy Dynamo vedlo 2:1. Zdálo se, že byl schovaný pod ledem, a najednou se objevil na dlouhou nahrávku. Jel sám na Romana Willa, nedal. „Zkušený hráč, musíme se na to podívat. Zůstal u naší střídačky,“ poznamenal pardubický kouč.

Jinak Verva spíš připomínala černý disciplinovaný šik, který se rovná před svého brankáře. Tam se brání, blokuje, drží soupeř po mantinelech a kouše. „Nemůžete tam dávat moc nahrávky přes střed. Víme, že Litvínov umí jít rychle do brejků. Nejde s nimi hrát nějaký free style,“ hlásil Zadina. „Dobře blokovali střely, my se tady musíme posunout.“ Kroužení kolem pasivního a disciplinovaného bloku jeho hráče nijak z míry nevyvedlo: „S nimi to bylo vyrovnané celou sezonu. Víme, co máme hrát, a věříme našemu hokeji. Musíme věřit šedesát minut, klidně ať vyhrajeme 1:0, to nám je jedno,“ spustil Matej Paulovič.

Paradoxně Litvínov po teči Andreje Kudrny vedl 1:0, ale to byl spíš zázrak, který přivedly rychlé nohy Josefa Jíchy. Jeho průnik vnesl chaos do pardubické defenzivy. Byl to ojedinělý úkaz. „Stalo se nám to i s Hradcem v prvním čtvrtfinále, že jsme prohrávali 0:2 a zápas otočili. Nemůžeme se položit, že nám to někdo hodí do brány,“ zůstával v klidu Paulovič.

Právě on ještě do přestávky srovnal. Velkou šikovnost ukázal Martin Kaut, který mu vsedě přihrál jak z kajaku. „Nejdřív jsem si říkal, jestli mu mám jít na pomoc. Ale nakonec jsem mu věřil, že to ke mně prohodí,“ usmál se Paulovič. Zvolil dobře, díky tomu se totiž hnal na skvělého Tomka sám. Roztáhl si brankáře a zavěsil do prázdné. „Mně se puk pak zastavil mezi kruhy, jak jsem si ho dal do bekhendu, to gólmana možná rozhodilo,“ popsal svoje zakončení.

Litvínov se rozvášnil až po Válově gólu. Jinak ukázal jinou tvář, než kterou nabízel v základní části. Útočný punk zkrotil, plánoval spíš hru na brejky. Jenže ty kromě jednoho Kašeho úniku nepřicházely.

