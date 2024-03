Litvínov bez přesilovky. Mlejnek: Co se dělo v závěru? Nebudu komentovat

Litvínov po čtyřech venkovních výhrách (1x v Plzni, 3x v Brně) v play off poprvé padl. V Pardubicích, které doma vyhrály počtvrté, z toho počtvrté o jediný gól… První extraligové semifinále ovládlo Dynamo 2:1, když za zápas vypálilo 95 ran oproti 51 litvínovským pokusům (na branku 42:21). Východočeši byli ve všech statistikách výrazně lepší, Vervu držel v naději Matej Tomek. Co musí Severočeši zlepšit?

Ne snad, že by šlo o kardinální problém, ale pokud za celý zápas nehrajete jedinou přesilovku, okrádáte se o solidní možnost skórovat a o další plynoucí benefity. A že má Litvínov šikovné hráče do početní převahy, o tom se nemusí vůbec diskutovat.

Proč tomu tak bylo? Z části proto, že sudí přece jen hru pouští víc než v základní části. Být dnes listopad, hosté by se přesilovky určitě dočkali. „Víme už z předešlé série, že vyloučení není moc. Cítím to tak, že dneska ti rozhodčí hru spíš pouští. O.K., je to nastavený trend,“ řekl k tomu kouč Karel Mlejnek.

Nicméně dodal jednu nespokojenou větu směrem k finiši utkání. „Co se dělo v závěrečném střídání, to nechci komentovat.“

Co se v něm dělo? Bylo tam přehlédnuté sekání Lukáše Sedláka na Davida Kašeho, možná však měl Karel Mlejnek na mysli dřívější situaci z 59. minuty, kdy při pobytu v útočné třetině sudí odpískali Nicolasi Hlavovi přihrávku rukou Davidu Kašemu. Bylo to na hraně, diskutabilní. Hosté museli z útočného pásma ven, průběh finálního tlaku to logicky poznamenalo.

Každopádně i přes úvodní těsnou porážku si Litvínov ověřil, že může Pardubice strašit a držet se s nimi v kontaktu. Pokud dostane kotouč za pardubickou obranu, dokáže v ofenzivní zóně kvalitně operovat, dovednostní prostředky na to černožlutí mají.

Tím se ovšem znovu dostáváme k přesilovým hrám. Nejde přitom jen prvoplánově o větší šanci na vstřelení gólu, každou početní výhodou bouráte soupeřovi hru, měníte zatížení jejich hráčů. „Samozřejmě, že by se přesilovka hodila, vždycky pomůže, máme na ni kvalitní hráče. Přesilovku jsme si ale nevybojovali, asi jsme si o ni neřekli dostatečně. Budeme muset v tomto směru udělat maximum zítra,“ nasměroval úsilí na pondělní odvetu útočník Jindřich Abdul, jenž měl prsty ve vedoucí ráně hostů.

„Občas jsme si pro fauly chodili, ale nic z toho nebylo. Pro přesilovku si musíme chodit víc, je to situace, která by mohla rozhodovat zápasy,“ myslí si i Josef Jícha, Abdulův parťák ve formaci.

