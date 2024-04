Důvody dvou výher Pardubic: vypnutý Kaše i litvínovská taktika

Pardubice v semifinále zatím působí dojmem, že nalistujete stránku číslo šest, řádek devět a držíte se plánu. Litvínov zatím pátrá kudy. Dvakrát začal na půdě vítěze základní části dost pasivně. Verva sice prohrává na zápasy 0:2, ale druhý duel ukázal, že cesta, jak Pardubice trápit, existuje. Jakmile se vypařil litvínovský stud, měl práci i Roman Will. Tady nabízíme hlavní důvody, proč má Dynamo náskok.

Verva měla respekt, možná až příliš velký. Oba zápasy rozjela stylem, že Pardubice utahá v bezgólovém režimu. A pak se uvidí. V prvním případě to byl spíš plán, ve druhém ne. Tahle cesta na Dynamo ale nefunguje, má čtyři formace schopné rozhodovat zápasy. Pokud jste pasivní a jen bráníte, nepřežijete. Litvínov se od druhé třetiny druhého zápasu zlepšil. Vyšší aktivita je i cesta pro zápasy u něj.

Vypnutý Kaše

Na konci prvního zápasu zkusil Ondřej Kaše vyhodnotit defenzivní situaci na riziko. Nevracel se, nechal všechno na spoluhráčích a zašil se u pardubické střídačky. Vyšlo to náramně, dostal dlouhou nahrávku, za stavu 1:2 mohl ze sóla srovnat, ale kotouč mu sjel. Víc ho vidět nebylo. Ve druhém zápase kopl do vrtule, vypálil pět ran. Jenže stejně nic, to samé jak s Kometou. Jen Litvínov teď jeho góly nutně potřebuje.