Hrehorčák po ráně Kempného: Mohl jsem mít po sezoně, ale prohra bolí víc

Třinečtí Oceláři podruhé za sebou v semifinále proti Spartě padli v prodloužení (2:3p) a v sérii jsou krok od vyřazení. V domácím duelu nepomohla ani parádní akce slovenských rychlíků Viliama Čacha a Patrika Hrehorčáka, kteří v 57. minutě vybojovali vyrovnávací gól pro Tomáše Kundrátka. Hrehorčák po zákroku Michala Kempného už v tu chvíli na ledě přitom vůbec nemusel být. „Plexi na helmě mi zachránilo zápas a možná i celou sezonu, protože jsem šel hlavou přímo na hranu mantinelu,“ líčil třinecký útočník. Obránce Sparty dostal za vražení na hrazení po konzultaci u videa trest na pět minut plus do konce.

Začněme od střetu s Kempným, jaký přehled jste měl o dané situaci? Co se ve 21. minutě stalo?

„Já jsem viděl hráče za zády, ale to byl jiný bek. Kempného jsem neviděl vůbec. Snažil jsem se pokrýt puk, hodit ho do středu Vilovi Čachovi a najednou přiletěla bomba. Zachránilo mě plexisklo na helmě, spadl jsem na hranu mantinelu. Naštěstí ne přímo tváří. Plexi mi zachránilo zápas a možná i celou sezonu.“

Šel jste obličejem na mantinel?

„Ano, hlava mi šla přímo na hranu. Plexi mě zachránilo, že to nebyl přímý náraz.“

Dalo se vyhnout střetu?

„Ne, šel mi ze slepého úhlu. Druhého obránce jsem viděl, vystrčil jsem mu zadek a najednou přiletěl z druhé strany jiný obránce. O něm jsem vůbec nevěděl.“

Jak se díváte na podobné souboje? Dá se porovnávat se zákrokem Voženílka na Chlapíka, který za něj dodatečně dostal stopku?

„Nevím, tohle jsem ještě neviděl ze záznamu. Vožuch byl v situaci jeden na jednoho. Tohle... Pokud je to tak, jak jsem to vnímal na ledě, tak Kempného jsem vůbec neviděl, šel ze slepého úhlu, takže to asi faul byl.“

Je těžké v play off podobné zákroky hlídat? Do těla musíte hrát, jak složité je najít hranu, když mnozí říkají, že vlastně neví, co sudí písknou?

„Rozhodčí to mají těžké. Hra je velmi rychlá, kolikrát se rozhodnout správně je velmi těžké. Jsou nejvíc kritizovaní, ale jak jsem říkal, mají velmi těžkou úlohu. Na video se dívali, tak asi viděli, že to bylo 5 plus do konce. Měli jsme přesilovku, dali z ní gól.“

Zápas jste ztratili v prodloužení, přestože jste v něm byli lepší. Je to velká rána?

„Bolí to moc. Dva zápasy po sobě takhle ztratit... Byly rozdílné, ale Sparta dokázala oba vyhrát, takže prohráváme v sérii 0:3. Ve čtvrtfinále jsme viděli, že udělat poslední krok je nejtěžší. Nikdo se nevzdává, půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co bude.“

Vítězná branka Jakuba Krejčíka v 75. minutě padla po vyloučení obránce Petra Šenkeříka, který dostal čtyři minuty za úder vysokou holí. Vy jste krev po zákroku na Najmana někde viděl?

„Já akorát šel dolů ze střídání, vůbec nevím. Bylo to i v rohu, takže nemám šajna, jak to tam bylo. Bohužel, Sparta zvládla poslední dva zápasy lépe než my. Oni v prodloužení dvakrát dali góly, my ne, to rozhodlo.“

Byl jste u vyrovnání na 2:2 v 57. minutě, věděl jste o Tomáši Kundrátkovi, nebo to bylo jen nahození do ohně?

„Věděl jsem, že tam jde. Šel se mnou v rychlosti, obránce neměl takovou rychlost jako já a já věděl, že buď Havran nebo Kundrc budou na druhé tyčce. Tak jsem to tam dal.“

Mohlo to být momentum třetího semifinále?

„Mělo být. Prodloužení mluví samo za sebe, byli jsme v něm lepší, měli jsme tam chvíle, kdy jsme je nepustili z pásma. Bohužel jsme gól nedali, oni ano.“

Před zápasem se řešil trest pro Daniela Voženílka, jaké bylo čekání, zda hrát bude, nebo ne?

„Já to moc neřešil, máme třináct útočníků, co můžou hrát, takže... Dan chyběl určitě, ale chtěli jsme zabojovat i bez něho. Bohužel.“

Prohráváte v sérii 0:3 na zápasy. Co bude klíčové a jak nastavit hlavu, abyste se ze ztráty vyhrabali?

„Jednoduše. Všichni musíme dát hlavy nahoru a bojovat třetinu od třetiny, zápas od zápasu. Série je dlouhá, určitě si ani oni nemyslí, že je konec, nepodcení to. My do toho určitě půjdeme naplno, nechceme konec sezony a tak to bude v neděli vypadat.“

Se Spartou jste včetně základní části prohráli sedmý zápas v řadě, pět z nich šlo do prodloužení nebo nájezdů. Tohle vás nestraší?

„Myslím, že základní část a play off jsou úplně jiné. My prostě musíme najít gól navíc a hráče, který ten vítězný gól dá.“