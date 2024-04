Řepíkův trest? Je to málo, tvrdí Duda. Ujčík to posílá jak lístky na vojnu

Dva zápasy. Tak potrestal extraligový šerif Viktor Ujčík sparťanského kapitána Michala Řepíka, který v závěru čtvrtého semifinále sekl holí do žeber třineckého Patrika Hrehorčáka. „Když vezmete, o jaký šlo zákrok, je to málo,“ ohodnotil rozsudek bývalý útočník a televizní expert Radek Duda.

Hráči pražského týmu ztratili ve vypjatém závěru tvář pokerových karbaníků. A musí se vyrovnat s těžkou ztrátou. Pokud si Oceláři vynutí šesté dějství, nenastoupí Michal Řepík ani ve čtvrtek v Třinci. Když Sparta počtvrté vyhraje, bude jí klíčový útočník chybět v prvním finále proti Pardubicím.

Klub se proti rozsudku neodvolal jako Třinec po druhém duelu proti stopce pro Daniela Voženílka, který strčil rukama Filipa Chlapíka proti mantinelu. Rozhodčí ho nevyloučili, disciplinární komise mu však jednomyslně vyměřila trest na dva zápasy.

Skutky třineckého bijce řešil hokejový soud opakovaně. Třeba v listopadu 2022 za podkopnutí soupeře v zápase s Hradcem Králové, loni v září dostal Voženílek napomenutí za sekání v zápase proti Spartě. Za recidivu během dvou let se uděluje automaticky peněžitý trest ve výši deseti procent platu. Na to se údajně zapomnělo. Nicméně případ dospěl až k odvolací komisi, která Voženílkovi trest srazila na polovinu. V neděli už zase mohl nastoupit.

Za svůj přečin se Řepík omluvil bezprostředně po čtvrtém zápase s tím, že zákroku lituje a chce se na Hrehorčáka obrátit osobně. „Pokud se hráč v souboji vystaví do nebezpečné situace a trefíte ho, je to částečně jeho chyba. Zatímco osobní souboj do hokeje patří, sekání ne. Tady děláte něco