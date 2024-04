Krajíček zažil obrat z 0:3. Rozhodla Krejčího zlomenina, říká a věří Třinci

Třinecký zázrak v šestém semifinále proti Spartě viděl Lukáš Krajíček (41), bývalý kapitán Ocelářů, na vlastní oči z ochozů se synem. A přestože juniora do poslední chvíle uklidňoval, že možné je všechno, takový scénář šokoval i jeho. Vzal telefon a přes Vladimíra Draveckého na dálku vysekl bývalým parťákům poklonu. „Wow! V těch klucích je to prostě zakódované, jsou vítězové,“ říká Krajíček. Jestli Třinec dotáhne obrat z 0:3? Proč ne? Sám takový zažil ve Stanley Cupu.

V českém play off se otočka v sérii ze ztráty 0:3 na zápasy ještě nepovedla nikomu. Bývalý obránce Lukáš Krajíček, který s Třincem slavil dva mistrovské tituly (2011 a 2019), tuhle zkušenost má. Před čtrnácti lety ve druhém kole Stanley Cupu s Philadelphií sestřelili Boston. „A to jsme v sedmém zápase prohrávali 0:3... V hokeji je opravdu možné všechno a vím, že spousta kluků v Třinci to vnímá taky tak,“ říká v rozhovoru pro Sport a iSport.cz

Co říkáte na třinecké vzepětí ze stavu 0:3 na zápasy?

„Neskutečné, vidím tam obrovskou vůli! Kluci umí vyhrát a ví, že opravdu každý zápas se vyhrát dá. Padá málo gólů, je to o pár chybách. Bylo hodně znát, že nechtěli vypnout a letět na dovolenou. Najednou je to 3:3 a jede se na sedmý zápas.“

Ve čtvrtfinále byl Třinec v opačné pozici, tehdy náskok proti Českým Budějovicím ztratil. Naskakují vám v takových momentech vzpomínky na obrat v NHL?